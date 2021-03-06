Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik alınmak üzere Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada, babası Yaşar, annesi Hatice ve eşi Ayşe Demir ile çocukları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Mahalle Mezarlığı'na getirildi.

Şehidin dayısı emekli Müftü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Mehmet Demir'in naaşı, Mahalle Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül’ün baba ocağında helallik alındı

Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askerden Uzman Çavuş Hakan Gül’ün cenazesi memleketi Amasya’nın Doğantepe köyündeki baba ocağına getirildi. Yakınları şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını ‘Hoş geldin’ diye karşıladı.

Gözyaşları içinde helallik alınmasının ardından cenaze namazı için okul bahçesine götürülen cenazeyi çok sayıda kişi karşıladı. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, korona virüs salgını dolayısıyla vatandaşları fiziksel mesafeye dikkat etmeleri hususunda uyardı.

Şehidin eşi Fadime Gül ve çocukları Caner (17) ile Ceren’de (13) bir süre tabuta sarıldı.