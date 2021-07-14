Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47’nci yıldönümü dolayısıyla Toroslar Belediyesi tarafından Rauf Raif Denktaş Parkı’nda düzenlenen törene katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Toroslar'ın kendisi için çok önemli ve anlamlı olduğunu söyledi. Tatar, her sabah uyandığında Girne'den Toroslar'ı izlediğini belirtti.

"TÜRKİYE HEP YANIMIZDA OLDU"

1960'ta doğduğunu ve o yıllarda Kıbrıs'ta büyük bir mücadele verildiğini aktaran Tatar "1950'lerde başlayan Rumların ‘enosis’, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama hayalleri sonrasında Kıbrıs Türk halkına yönelik şiddet, soykırım, zulüm, baskı, katliamlar yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti, 60’lı yıllarda EOKA teröristleriyle mücadele eden Kıbrıslı Türklerin her zaman yanında oldu. Türkiye 1974'te garantörlük hakkını kullanarak hem havadan hem denizden müdahale etti. 20 Temmuz 1974, Kıbrıslı Türklerin tarihinde bir dönüm noktasıydı. Çünkü soykırımdan ve yok oluşun hemen ardından Rumların yaptığı bir hatayla Mehmetçik adaya çıktı. O gün Kıbrıs Türkü bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştu” dedi.

"20 TEMMUZ KUTLAMALARINA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK"

KKTC’de 20 Temmuz kutlamaları için hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Tatar "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o gün KKTC’de olacak. Kurban Bayramı ile birlikte iki bayramı coşkuyla kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKLER BAĞIMSIZLIĞINDAN VAZGEÇMEZ"

Federasyon meselesinin artık geride kaldığını vurgulayan Tatar "50 yıldır yapılan görüşmelerde federal bir Kıbrıs Cumhuriyeti istiyorlar. Kıbrıslı Türkler'in zamanla çekilerek azınlık hâle getirmeyi hedefliyorlar. Türkiye de Avrupa Birliği'nde (AB) olmadığı için en fazla 15 sene sonra "Türkiye sen bize üye değilsin. Kıbrıs'tan yavaş yavaş çıkman lazım' diyecekler. Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesi bizim için ölüm fermanıdır. Türkiye'nin olmaması bizim için Toroslar'ı üzüntüyle seyretmemiz demektir. Dolayısıyla 1974'te kazandığımız zafer, Doğu Akdeniz'de şu an yakaladığımız üstünlük, KKTC'nin güçlenmesi birlik ve baraberliğimizin başarısıdır. Türkler hiçbir zaman bağımsızlığından vazgeçmeyecektir" diye konuştu.

"BİZİ RÜŞVETLE SATIN ALAMAZLAR"

Bütün dünyaya karşı elde edilen zaferin kolay olmadığının altını çizen Ersin Tatar "Kendimizle gurur duyuyoruz. Gençlerimize hep geçmişi anlatıyoruz, Türkiye'nin hep yanımızda olduğunu söylüyoruz. Bugün bir takım maddi rüşvetlerle "Sizleri AB'ye alacağız. Size bolluk içinde bir gelecek vereceğiz, sizin işiniz bizimle' diyenlere cevabım; paraları kendilerine kalsın. Biz rüşvetle satın alınacak halk değiliz. Biz onurlu, haysiyetli, özgür bir halkız. Türkiye Cumhuriyetine ve Türk halkına gönülden bağlıyız. Gelecekte de böyle olacak" açıklamasında bulundu.

Tatar, konuşmasının ardından yöresel çadırda bazlama pişiren kadınlar ile sohbet etti. Tatar, bir ara sacın başına geçerek ekmek pişirdi.

Ersin Tatar: KKTC Gazze olmayacak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in uyguladığı devlet terörüne, vahşete ve katliamlara seyirci kalanların, İsrail'in işlemekte olduğu insanlık suçuna ortak olduğunu söyledi.

Tatar: KKTC, Türk milleti için önemli bir devlettir Bir dizi gezi ve ziyarette bulunmak üzere Elazığ'a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Türk milleti için önemli bir devlet olduğunu belirterek, "Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarların korunmasında bu devleti sonuna kadar savunmamız lazım. Sonuna kadar Türklük için o coğrafyada var gücümüzle hakkımızı, istiklal ve istikbalimizi o şekilde muzaffer eylememiz lazım" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim arkamda 85 milyon Türkiye var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, katıldığı bir toplantıda Cenevre görüşmelerinde Rum lider Nikos Anastasiadis ile diyaloğunu masaya vura vura anlattı. Tatar, “Sen ne kadar egemensen, ben de o kadar egemenim. Sen ne kadar devletsen ben de o kadar devletim. Artı benim arkamda 85 milyon Türkiye var” dediğini açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Biz, Türkiye Cumhuriyeti ile iç içeyiz" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk milletinin kopmaz bir parçası ve Türkiye Cumhuriyeti ile iç içe olduklarını ifade etti.