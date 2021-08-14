Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temiz su ihtiyacının karşılanması içinde harekete geçen Keçiören Belediyesi, 1 tır dolusu içme suyu gönderdiklerini belirtti.

“TEK YÜREK OLMALIYIZ”

Bu zor zamanlarda bir arada tek yürek olarak durmamız gerektiğine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yangında, selde her zaman el ele vererek, tek yürek olarak mağdur vatandaşlarımızın yanında olduk, bundan sonra da afet bölgelerimize her türlü maddi manevi hizmetlerimiz devam edecek. Rabbim bu tür felaketlerden ülkemizi, devletimizi ve milletimizi korusun. Sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

YARDIMLAR AFET BÖLGESİNE GÖNDERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kastamonu, Sinop ve Bartın’ı afet bölgesi ilan etmesinin ardından Keçiören Belediyesi harekete geçti. Afet bölgesindeki vatandaşların yaralarının sarılması için temiz su ve 7 adet iş makinesinden oluşan ekipmanı afet bölgesine gönderdi.

“HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ”

Turgut Altınok, harekete geçerek zor durumda olan sel bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını aynı zamanda ihtiyaç halinde her türlü malzemenin de afet bölgesine gönderileceğini söyledi.

4 çocuk biriktirdikleri harçlıklarını afetzedelere bağışladı Diyarbakır'da 4 çocuk, kumbaralarında biriktirdiği harçlıklarını yangın ve sel bölgelerindeki vatandaşlara destek için bağışladı.

Küçükçekmece Belediyesi afetzedeler için yola çıktı Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu sel felaketi yaşanmıştı. Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekipleri, sel felaketi sonrası bölgeye yardım için ekiplerce harekete geçti.

Afetten inanılmaz kurtuluş Karadeniz afetin yaralarını sarmaya çalışıyor. Seferber olan ekiplerin uzattığı her el bir başka yüreğe dokunuyor. Kastamonu Bozkurt’ta mahsur kalan ailenin bebeği de simge karelerden biri oldu… Görevlinin şefkatle kucağına aldığı minik, hayata sımsıkı tutunmayı başaranlardan sadece biri…