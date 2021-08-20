Ayancık'ta yaşanılan sel felaketinde en ağrı darbeyi Babaçay köyü aldı. Köyde 40 ev yıkılırken 10 kişi de öldü. Ardından bölgede konteyner kurulması kararlaştırıldı. AFAD tarafından sağlanan konteynerler köyün çevresinde belirlenen bir alana yerleştirildi. Elektrik ve su bağlantıları yapılan konteynerler afetzedeler için hazırlandı.
"DEVLET YANIMIZDA"
Köylüler "Devletin yaptığı her şey iyidir. Devlet dozeriyle her şeyiyle geldi. Her yeri düzeltmeye çalışıyor. Ekmeğimizi suyumuzu verdiler. İyi oluyor daha da iyi olacak. Konteynerler belki bir ev rahatlığında olmayacak ama bugünkü durumda çok iyi. Tarlası burada olan var. Akrabası burada olan var. Rahat gidip gelmiş olacak. İlçeye gitse bunları yapamaz. Hem yapılacak yeni evleri de buradan takip eder” dedi.
BAKAN İNCELEME YAPTI
Öte yandan köyde hasarlı binaların yıkımı sürerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Babaçay'da incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, vatandaşlara yeni inşa edilecek evlere ilişkin bilgiler verdi.
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Babaçay'da konteyner köy kuruldu
Sinop'ta selin vurduğu Babaçay'a 20 konteyner yerleştirildi. Evleri yıkılan afetzedeler bir süre burada kalacak.
Ayancık'ta yaşanılan sel felaketinde en ağrı darbeyi Babaçay köyü aldı. Köyde 40 ev yıkılırken 10 kişi de öldü. Ardından bölgede konteyner kurulması kararlaştırıldı. AFAD tarafından sağlanan konteynerler köyün çevresinde belirlenen bir alana yerleştirildi. Elektrik ve su bağlantıları yapılan konteynerler afetzedeler için hazırlandı.
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