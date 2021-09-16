İstanbul HDP il binası önüne giderek, oğlunun 3 gün önce PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını söyleyip eylem yapan baba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Savcılık başvuruyo kabul ederek, soruşturma başlattı.
"OĞLUMU PKK KAÇIRDI"
Arnavutköy'de 19 yaşındaki oğlu İbrahim Sönmez'in 3 gün önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden baba Faik Sönmez, dün Beyoğlu'ndaki HDP İstanbul İl Başkanlığı önüne giderek tepki gösterdi.
İl Başkanlığı önünde oğlunun kendisine teslim edilmesini isteyen baba Sönmez, daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.
Faik Sönmez'in başvurusunu işleme koyarak soruşturma başlatan savcılık, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazarak konunun araştırılmasını istedi.
Hakkari HDP İl Başkanlığı önünde evlat eylemi Hakkari HDP İl Başkanlığı önünde, evladı PKK tarafından zorla dağa götürülen aileler eylem yaptı.
Evlat nöbetindeki annelerin acısı dinmiyor! Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan annelerin nöbet direnişi devam ediyor. HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 737'nci güne ulaştı. Evlat nöbeti tutan anne Solmaz Övünç, "Üç yıldır çocuk çalan partinin önündeyiz" dedi.
Evlat acısı çeken anneden oğluna çağrı: 'Oğlum sizi çok özledik' Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin, HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 729'uncu gününe ulaştı.