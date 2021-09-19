Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde incelemek üzere Cudi Dağı’na çıktı. Heyet, Cudi Dağı güvenlik, tarih, kültür ve doğa projesi kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin Sefine bölgesinde, yapılan yol ve güvenlik kulelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Pehlivan, Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi tamamlanan bir şahini de tabii hayat alanı olan Cudi’ye saldı. 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Doğa Koruma ve Millî Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ve Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay da heyete eşlik etti.

Cudi Dağı'nda 1 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Eren 13 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Merkez ilçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.