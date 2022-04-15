Türkiye Gazetesi

Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri anında karşılık buldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Irak'ın Avaşin bölgesinde 1 olmak üzere toplamda 3 teröristin öldürüldüğü açıkladı.

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.