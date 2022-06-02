Türkiye Gazetesi

Bolu’da bir grup kadın, AK Parti'li meclis üyesi Hacer Çınar’a yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı belediye binası önünde protesto etti. Başkan Özcan ise kendisini protesto edenlere dans ederek karşılık verdi.

50 KADIN BELEDİYENİN ÖNÜNDE PROTESTO ETTİ

Öz Sağlık İş Sendikası üyeleri yaklaşık 50 kadın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı AK Parti Meclis üyesi Hacer Çınar’a yönelik söylediği sözlerden dolayı belediye binası önünde protesto etti. Kadınlar zaman zaman Özcan aleyhinde sloganlar attı. Kadınların protestosunu makam odasının penceresinden izleyen Özcan ise, kadınların sloganlarına ise alkış ve ritim tutarak karşılık verdi.

"BANA NİYE EL SALLIYORSUNUZ HANIMEFENDİ"

Başkan Özcan, Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AK Parti Meclis üyesi Hacer Çınar’a, “Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz” şeklinde karşılık vermiş, gelen tepkilere yönelik sosyal medya hesabından, “Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum” şeklinde paylaşım yapmıştı.

Tanju Özcan'dan CHP'ye cevap: Ben de sizi uyarıyorum Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin verdiği uyarı cezasının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Özcan "Cezamı kabul ettim ve cebime koydum" dedi.

CHP'den Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı CHP Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya uyarı cezası verdi.

Tanju Özcan CHP'den ihraç edilmedi CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın uyarı istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Yabancı uyruklu kişilerin su faturalarına zam yapılacağını açıklayan ve büyük tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.