Boğaz'daki ünlü mekan ve oteller için yıkım kararı! Kaçak yapılaşma affedilmedi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda kaçak yapılaşma tespit edilen birçok işletme için yıkım kararı alındı. Bu işletmeler arasında sosyetenin de uğrak noktası olan ünlü mekan ve oteller bulunuyor.
Anıtlar Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda yer alan kaçak tadilat, eklenti ve yapılaşma tespit edilen binaların yıkılmasına karar verdi.
KAÇAK KAT ÇIKIP, İZİNSİZ TERAS AÇMIŞLAR
Habertürk'ün haberine göre özellikle Bebek – Arnavutköy hattındaki pek çok mekanda; kaçak kat, izinsiz teras vb. durumlar tespit edildi. Tüm aykırılıklar raporlaştırıldı.
Yıkım kararı alınan yapılar arasında ünlü mekan ve oteller de bulunuyor.
İşte yıkılacak o işletmeler:
Baylan Pastanesi
Bebek Balıkçısı
Bebek Otel
Arnavutköy Balıkçısı
Mandarin Otel
Ottoman Otel
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar