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Boğaz'daki ünlü mekan ve oteller için yıkım kararı! Kaçak yapılaşma affedilmedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Boğaz&#039;daki ünlü mekan ve oteller için yıkım kararı! Kaçak yapılaşma affedilmedi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğazı'nda kaçak yapılaşma tespit edilen birçok işletme için yıkım kararı alındı. Bu işletmeler arasında sosyetenin de uğrak noktası olan ünlü mekan ve oteller bulunuyor.

Anıtlar Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda yer alan kaçak tadilat, eklenti ve yapılaşma tespit edilen binaların yıkılmasına karar verdi.

Boğaz'daki en ünlü mekan ve oteller için yıkım kararı! Kaçak yapılaşma affedilmedi - 1. Resim

KAÇAK KAT ÇIKIP, İZİNSİZ TERAS AÇMIŞLAR

Habertürk'ün haberine göre özellikle Bebek – Arnavutköy hattındaki pek çok mekanda; kaçak kat, izinsiz teras vb. durumlar tespit edildi. Tüm aykırılıklar raporlaştırıldı.

Yıkım kararı alınan yapılar arasında ünlü mekan ve oteller de bulunuyor.

Boğaz'daki en ünlü mekan ve oteller için yıkım kararı! Kaçak yapılaşma affedilmedi - 2. Resim

İşte yıkılacak o işletmeler:

Baylan Pastanesi 

Bebek Balıkçısı 

Bebek Otel 

Arnavutköy Balıkçısı 

Mandarin Otel 

Ottoman Otel 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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