Boğaz'daki ünlü mekan ve oteller için yıkım kararı! Kaçak yapılaşma affedilmedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2025 15:24 - Güncelleme: 9 Temmuz 2025 15:32 - Güncelleme:

İstanbul Boğazı'nda kaçak yapılaşma tespit edilen birçok işletme için yıkım kararı alındı. Bu işletmeler arasında sosyetenin de uğrak noktası olan ünlü mekan ve oteller bulunuyor.

Anıtlar Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda yer alan kaçak tadilat, eklenti ve yapılaşma tespit edilen binaların yıkılmasına karar verdi. İlgili Haber Tartışmalar sürerken son anket yayınlandı! Zirvedeki parti, rakibine 3 puan fark attı KAÇAK KAT ÇIKIP, İZİNSİZ TERAS AÇMIŞLAR Habertürk'ün haberine göre özellikle Bebek – Arnavutköy hattındaki pek çok mekanda; kaçak kat, izinsiz teras vb. durumlar tespit edildi. Tüm aykırılıklar raporlaştırıldı. Yıkım kararı alınan yapılar arasında ünlü mekan ve oteller de bulunuyor. İşte yıkılacak o işletmeler: Baylan Pastanesi Bebek Balıkçısı Bebek Otel Arnavutköy Balıkçısı Mandarin Otel Ottoman Otel

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar