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Bu işe 7 yaşındaki oğlu sayesinde başladı! 2 idi, 70’e çıkardı: Kazancını katladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bu işe 7 yaşındaki oğlu sayesinde başladı! 2 idi, 70’e çıkardı: Kazancını katladı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Artvin’de çocuğuna doğal bal yedirmek için 7 yıl önce 2 kovanla arıcılığa başlayan 33 yaşındaki Elif Kör, bugün 70 kovana ulaştı. Ürettiği balın fazlasını satarak aile bütçesine katkı sağlayan Kör, “Arılığımda her işi tek başıma yapıyorum” diyor. Yüzde 70'i hibe olmak üzere 624 bin TL'lik destek aldıklarını söyleyen Kör "Arılığımı büyütmek için önemli bir kaynak olacak" dedi.

Artvin’in Şavşat ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Elif Kör, 7 yıl önce çocuğuna doğal bal yedirebilmek amacıyla başladığı arıcılığı zamanla mesleğe dönüştürdü. Arıcılık konusunda araştırmalar yaparak bilgi edinen Kör, 2 kovanla başladığı serüvenini geliştirerek bugün 70 kovana ulaştı. Ürettiği balın fazlasını satarak hem aile bütçesine katkı sağlayan hem de kendi işini kuran Kör, “Arılığımda her şeyi tek başıma yapıyorum” diyerek emeğinin tamamının kendisine ait olduğunu vurguladı.

Bu işe 7 yaşındaki oğlu sayesinde başladı! 2 idi, 70’e çıkardı: Kazancını katladı - 1. Resim

Farklı renklere boyadığı kovanlarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Elif Kör, hem takipçilerinin hem de bölgeyi ziyaret eden turistlerin ilgisini çekmeyi başardı. Arılığını ziyaret eden turistlerin sayısı her geçen yıl artarken, Kör de doğal üretimi ve girişimciliğiyle çevresine ilham veriyor.

Bu işe 7 yaşındaki oğlu sayesinde başladı! 2 idi, 70’e çıkardı: Kazancını katladı - 2. Resim

"KOVAN SAYIMI HER YIL ARTIRDIM"

Kör, Kafkas arısının gen merkezi olan bölgede arılığını geliştirmek için başvurduğu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) yüzde 70'i hibe olmak üzere 624 bin liralık destek almaya hak kazandı.

Bu işe 7 yaşındaki oğlu sayesinde başladı! 2 idi, 70’e çıkardı: Kazancını katladı - 3. Resim

Elif Kör, arıcılığa başlamasındaki en önemli etkenin, oğlunun bala düşkünlüğü olduğunu söyledi. Oğlu henüz 3 yaşındayken hobi amaçlı arıcılıkla tanıştığını belirten Kör, şöyle devam etti:

Bu işe 7 yaşındaki oğlu sayesinde başladı! 2 idi, 70’e çıkardı: Kazancını katladı - 4. Resim

"Ürettiğim balı sofraya koymanın verdiği mutlulukla arıcılığı geliştirdim. Kovan sayımı her yıl artırdım. İki kovanla başladığım bu serüvende 70 kovana ulaştım. Arıcılık zor ve meşakkatli bir iş, beden gücü gerektiriyor. Arılığımda her şeyi tek başıma yapıyorum. Kovan taşıyorum, tamir ediyorum, bal sağımı yapıyorum. Bir kadın için ekstra yorucu oluyor ama bunu zevkle yapıyorum. Arıları çok seviyorum, onlara tutkuyla bağlı olduğum için zorlukların üstesinden geliyorum."

Bu işe 7 yaşındaki oğlu sayesinde başladı! 2 idi, 70’e çıkardı: Kazancını katladı - 5. Resim

"SOSYAL MEDYADAN DA ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALDIM"

Kör, arıcılıkla ilgili yaptığı çalışmaları sosyal medyadan paylaşmasıyla daha fazla ilgi gördüğünü dile getirerek, "Sosyal medyadan çok güzel tepkiler aldım. Özellikle kadınlar bana ulaşıp, 'Elif Hanım arıcılık yapmak istiyoruz, bize destek olur musunuz?' dedi. Elimden geldiğince destek olmak benim için gurur verici oldu. Sosyal medyada dikkat çekmemin bir nedeni de arılığımın çok renkli olması. Renkli kovanlarım, çevre düzenlemem ve maskelerimle daha da ilgi çekici hale geldim" diye konuştu.

Bu işe 7 yaşındaki oğlu sayesinde başladı! 2 idi, 70’e çıkardı: Kazancını katladı - 6. Resim

Kadın elinin değdiği her şeyin daha düzenli ve güzel olduğunu belirten Kör, "Arılığımı turizme de açtım. Zaman zaman turistleri ağırlıyorum. Arılığıma birçok insan geldi, ünlüleri misafir ettim. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar geldi. Haziran ayında da turist kafilelerini ağırlamayı sürdüreceğim. Arılığıma turlarla misafirler gelecek. Böylece Artvin'in balını ve kültürünü tanıtmış olacağım" ifadelerini kullandı.

Bu işe 7 yaşındaki oğlu sayesinde başladı! 2 idi, 70’e çıkardı: Kazancını katladı - 7. Resim

Arıcılığın kendisi için aynı zamanda bir gelir kaynağı olduğunu dile getiren Kör, bu yıl 70 kovanlı arılığından 1,5 tona yakın bal beklediğini söyledi. Bugüne kadar arıcılıkta maddi bir destek almadığını ifade eden Elif Kör, 7 yıl boyunca kendi imkanlarıyla işini sürdürdüğünü anlattı.

Bu işe 7 yaşındaki oğlu sayesinde başladı! 2 idi, 70’e çıkardı: Kazancını katladı - 8. Resim

Kör, arılığını geliştirebilmek için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna başvurduğunu belirterek, "Yüzde 70'i hibe olmak üzere 624 bin liralık destek aldık. Arılığımı büyütmek için önemli bir kaynak olacak. Bu işi daha da büyütmek, ana arı üretmek, farklı arı ürünleri geliştirmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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