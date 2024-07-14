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Denizli'de acı olay! Otomobil nehre uçtu: 2 ölü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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Ayrıntılar, Geliyor, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Denizli'nin Güney ilçesinde Büyük Menderes Nehrine uçan otomobildeki 1'si kadın iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kazım Demir (55) idaresindeki 34 FJ 6377 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Ertuğrul Mahallesi yakınlarından geçen Büyük Menderes Nehri'ne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Akıntı nedeniyle ekiplerce halat kullanılarak yapılan kurtarma çalışması sonucunda araçta Demir ile yanındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadın ile Demir'in cenazeleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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