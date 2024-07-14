Denizli'de acı olay! Otomobil nehre uçtu: 2 ölü
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
Denizli'nin Güney ilçesinde Büyük Menderes Nehrine uçan otomobildeki 1'si kadın iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Kazım Demir (55) idaresindeki 34 FJ 6377 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Ertuğrul Mahallesi yakınlarından geçen Büyük Menderes Nehri'ne devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Akıntı nedeniyle ekiplerce halat kullanılarak yapılan kurtarma çalışması sonucunda araçta Demir ile yanındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Üzerinden kimlik çıkmayan kadın ile Demir'in cenazeleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı