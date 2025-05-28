Her ay 70 tanesi kayboldu! Belçika turistleri uyardı: Çalmayın...

Belçika'nın derdi çalınan kaldırım taşları oldu. Yoğun geçen bir sezonda her ay 70'e varan kaldırım taşının kaybolması üzerine turistlere tarihi merkezden taş çalmamaları yönünde uyarı yapıldı. Bunların onarım maliyeti metrekare başına yaklaşık 200 euroyu buldu.

Batı Flandre'nin başkenti ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Brugge, tatilcilere taşların hediyelik eşya olmadığını hatırlattı.

KALDIRIM TAŞLARI ÇALINDI

Belediye meclisi üyesi Franky Demon yakın zamanda, Ortaçağ kentinin ayda 50 ila 70 kaldırım taşını ziyaretçilere kaptırdığını ve taşların onarım maliyetinin metrekare başına yaklaşık 200 euro tuttuğunu belirtti.

"SİZDEN SAYGI DIŞINDA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ"

The Brussels Times'ın haberine göre Demon, turistlere "Sizden saygı dışında bir şey istemiyoruz. Brugge'de yürümek, yüzlerce yıllık tarihe basmak demektir. Lütfen bu taşları ait oldukları yerde bırakın" çağrısında bulundu.

GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURUYOR

Demon CNN'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bazıları bunu zararsız ya da ilginç bulsa da ciddi sonuçları var. Kaldırım taşlarının sökülmesi hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler için açık bir güvenlik riski oluşturuyor. Eksik ya da gevşemiş taşlar takılıp düşme tehlikesi oluşturuyor ve onarım için sık sık belediye işçilerinin görevlendirilmesi gerekiyor.

Demon, kaldırım taşlarının "kentin ruhunun bir parçası" olduğunu ve gelecek ziyaretçiler için korunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

TUR REHBERİNİ KÖPRÜDEN ATTILAR!

Brugge yerel halkı turistlere karşı çok da sıcak kanlı olmamaları ile biliniyor. Geçen yaz Brugge'deki bir tur rehberi, oturarak şehrin kültürel mirasını "tahrip ettiği" gerekçesiyle herkesin önünde köprüden itilmişti.

St. Bonifacius Köprüsü'nde oturan 31 yaşındaki Hollandalı tur rehberi Pascal Gerritsen, kimliği belirsiz bir bisikletli adam tarafından itilerek Dijver Kanalı'na düşmüştü.

"MASKELİ MİMARİ AŞIĞI"

Kendisini "Maskeli Mimari Aşığı" diye tanıtan bir adam VRT'ye yaptığı açıklamada, Pascal'ı "mimariye saygı göstermediği" için kasten ittiğini söylemişti.

Saldırgan, motivasyonuyla ilgili "Tur katılımcılarına hitap etmek için banklar, çöp kutuları, sokak lambaları gibi kent mobilyalarını kullanmak yasak" diye yazmıştı.