Malatya'da deprem oldu (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...)

21 Ocak 2024 15:53 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 16:35

6 Şubat'taki asrın felaketinde büyük yara alan illerden Malatya, beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kentte sık sık artçı sarsıntılar gündeme gelirken bu kez merkez üssü Kale ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası yerel sakinler kısa süreli korku yaşadı.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depreme ilişkin ilk verileri sosyal medya hesabında paylaştı. Buna göre, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan deprem, saat 15:41 sularında ve 9,7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İşte AFAD'ın X hesabından yaptığı o paylaşım;

Malatya'da meydana gelen depremin tam lokasyonu

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

MALATYA 6 ŞUBAT’TA AĞIR YARA ALDI

6 Şubat'taki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 şiddetli depremlerden etkilenen Malatya büyük yara almıştı. Kentte binlerce bina yıkılırken yine binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan geçtiğimiz Temmuz ayında da 5 ve üzeri depremlerle gündeme gelmişti.