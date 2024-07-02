MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon! İsveçli Zozan Baransson Nusaybin'de yakalandı
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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MİT ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak yürüttüğü operasyon sonucu, PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç Vatandaşı Zozan Baransson’ı Mardin/Nusaybin’de yakaladı.
MİT ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak yürüttüğü operasyon sonucu, PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç Vatandaşı Zozan Baransson’ı Mardin/Nusaybin’de yakaladı
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı