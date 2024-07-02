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Haberler > Gündem > MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon! İsveçli Zozan Baransson Nusaybin'de yakalandı

MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon! İsveçli Zozan Baransson Nusaybin'de yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
MİT ve Jandarma&#039;dan ortak operasyon! İsveçli Zozan Baransson Nusaybin&#039;de yakalandı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

MİT ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak yürüttüğü operasyon sonucu, PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç Vatandaşı Zozan Baransson’ı Mardin/Nusaybin’de yakaladı.

MİT ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak yürüttüğü operasyon sonucu, PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç Vatandaşı Zozan Baransson’ı Mardin/Nusaybin’de yakaladı

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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