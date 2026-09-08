Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Sayıştay ve bakanlıklarda değişiklik! Yeni isimler Resmi Gazete'de

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Sayıştay ve bakanlıklarda değişiklik! Yeni isimler Resmi Gazete'de

Sayıştay ve bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararlara göre, farklı kurum ve illerdeki kritik görevlere yeni isimler getirildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Sayıştay ile bazı bakanlıklarda görev değişiklikleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararlarıyla birçok makama yeni isimler getirildi.

Kararlara göre, Sayıştay Savcılığı görevine Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akcan atandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDA DEĞİŞİKLİK

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Osman Fadıl Üner getirildi.

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ise görevinden alındı. Doğanay'ın yerine Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba atandı.

Aynı karar kapsamında Abdullah Oğuz, Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Süleyman Demirtaş ise Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne getirildi.

ÖNERİLEN HABERLER
12 ülkeye büyükelçi ataması kararı Resmi Gazete
HABERLER

12 ülkeye büyükelçi ataması kararı Resmi Gazete'de! Hangi ülkelere büyükelçi atandı?

MEB'DE KRİTİK ATAMA

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü görevine ise Faruk Berat Akçeşme atandı.

Atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YENİ DESTEKLER GÜNDEMDE
YENİ DESTEKLER GÜNDEMDE
Emekliler için dikkat çeken 2027 mesajı
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
Hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiriyor
Trendyol Sanat ile sonbaharda sanatın rotası genişliyor
İSMİNİ DEĞİŞTİRECEK
İSMİNİ DEĞİŞTİRECEK
Trump'ın son hamlesi ABD'yi karıştırdı!
TANJU ÖZCAN BAYILDI
TANJU ÖZCAN BAYILDI
Hakim karşısında çarpıcı sözler: İnsafınıza bırakıyorum
ALTINA HÜCUM ETTİLER
ALTINA HÜCUM ETTİLER
Hükümet 'almayın' dedi, halk dinlemedi
CANLI YAYINDA DEHŞET
CANLI YAYINDA DEHŞET
Lübnanlı muhabir İsrail saldırısının hedefi oldu
İŞTE PLANLANAN STAT
İŞTE PLANLANAN STAT
Beşiktaş'ın Hapoel maçı İstanbul'dan alındı
AVRUPA’YA GÖÇ RESTİ!
AVRUPA’YA GÖÇ RESTİ!
'Sınırları koruyun' diye uyardı: Çöker...
FAVORİ BELLİ OLDU
FAVORİ BELLİ OLDU
Derbi sonrası şampiyonluk oranları değişti
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Düzce'de can pazarı! 4 ölü, 9 yaralı var
BEHZAT Ç.'NİN İZİNDE!
BEHZAT Ç.'NİN İZİNDE!
Beşikçioğlu'nun yardımcısı da 'pozitif' çıktı
HER KIŞ AYNI ÇİLE YAŞANIYORDU
HER KIŞ AYNI ÇİLE YAŞANIYORDU
Saatler süren tehlikeli yolculuk tarih oluyor!
"MÜKEMMEL BİR OYUNCU"
F.Bahçe'nin eski yıldızından Batrakov'a övgü
ALMANLARA 11 GÜN SÜRE
ALMANLARA 11 GÜN SÜRE
Moskova-Berlin cephesi kızışıyor!
GİTMEYE SICAK BAKIYOR
GİTMEYE SICAK BAKIYOR
Sacha Boey transferinde sürpriz gelişme
ŞAMPİYONU ŞİMDİDEN AÇIKLADI!
ŞAMPİYONU ŞİMDİDEN AÇIKLADI!
Eski yıldız dev derbiyi yorumladı
O ANLAR KAMERADA!
O ANLAR KAMERADA!
3 yaşındaki Elif böyle hayattan koparıldı
MHP'DEN ÇARPICI NÜFUS TEKLİFİ!
MHP'DEN ÇARPICI NÜFUS TEKLİFİ!
3 çocuklu aileye faizsiz ev ve yarı fiyatına fatura
"RUHUNA FATİHA"
Haraç vermeyen esnafa lokma aracı göndermişler
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bakan Çiftçi'den net mesaj! Okul güvenliğinde taviz verilmeyecek
Bakan Çiftçi'den net mesaj! Okul güvenliğinde taviz verilmeyecek
Kaydet
Göztepe kalecisi Gugeshashvili'den tehditkâr açıklama
Göztepeli kaleciden tehdit gibi sözler: "Bir gün karşılaşırız"
Kaydet
Cevdet Yılmaz'dan OVP mesajı: Hedeflere kararlılıkla ulaşacağız
Cevdet Yılmaz'dan OVP mesajı: Hedeflere kararlılıkla ulaşacağız
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.