Sayıştay ve bakanlıklarda değişiklik! Yeni isimler Resmi Gazete'de

Sayıştay ve bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararlara göre, farklı kurum ve illerdeki kritik görevlere yeni isimler getirildi.

Sayıştay ile bazı bakanlıklarda görev değişiklikleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararlarıyla birçok makama yeni isimler getirildi.

Kararlara göre, Sayıştay Savcılığı görevine Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akcan atandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDA DEĞİŞİKLİK

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Osman Fadıl Üner getirildi.

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ise görevinden alındı. Doğanay'ın yerine Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba atandı.

Aynı karar kapsamında Abdullah Oğuz, Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Süleyman Demirtaş ise Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne getirildi.

MEB'DE KRİTİK ATAMA

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü görevine ise Faruk Berat Akçeşme atandı.

Atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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