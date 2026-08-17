Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) farklı bir alanda eğitim almak, mevcut bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen öğrencilere ve mezunlara İkinci Üniversite fırsatı sunuyor. Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite kayıtları 17 Ağustos 2026 tarihi itibariyle başladı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite kayıtları için son gün ne zaman? AÖF 2.üniversite kaydı nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İkinci Üniversite kapsamında çevrim içi başvuru ve kayıt işlemleri 17 Ağustos-19 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adayların başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekiyor.

İkinci Üniversite kapsamında programlara ilişkin ayrıntılı bilgilere Anadolu Üniversitesinin ikinciuniversite.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı! AÖF 2.üniversite kaydı nasıl yapılır?

AÖF 2.ÜNİVERSİTE KAYDI NASIL YAPILIR?

Adaylar, https://aoskayit.anadolu.edu.tr kayit adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra İkinci Üniversite bağlantısındaki açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak Çevrim İçi (Online) Başvuru işlemini gerçekleştirecektir. Başvuru işlemlerinden önce öğrenim bilgilerinizin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrim İçi (Online) başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.

FARKLI ALANLARDA ÇOK SAYIDA PROGRAM SEÇENEĞİ

İkinci Üniversite yalnızca teknoloji alanındaki programlarla sınırlı kalmıyor. Açıköğretim Fakültesinde önlisans düzeyinde Acil Durum ve Afet Yönetimi, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Dış Ticaret, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Kültürel Miras ve Turizm, Lojistik, Marka İletişimi, Medya ve İletişim, Sosyal Medya Yöneticiliği, Tarım Teknolojisi, Web Tasarımı ve Kodlama gibi çok sayıda program bulunuyor. Lisans düzeyinde ise Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sağlık Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik gibi farklı alanlarda program seçenekleri sunuluyor.

Böylece hâlihazırda bir yükseköğretim programında eğitimine devam eden öğrenciler, mevcut eğitimlerinin yanında farklı bir alanda ikinci bir diploma hedefleyebilirken üniversite mezunları da ilgi duydukları veya mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağını düşündükleri yeni bir alanda eğitim alma fırsatı bulabiliyor.

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