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Antalya'nın yeni belediye başkanı kim olacak, seçim ne zaman? Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis dağılımı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antalya&#039;nın yeni belediye başkanı kim olacak, seçim ne zaman? Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis dağılımı
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi. Tüm gözler şimdi Antalya'da yapılacak başkanvekili seçimlerinde.

Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, görevden uzaklaştırıldı. Şimdi ise Antalya'da belediye meclisinin seçeceği yeni başkanvekili merak konusu oldu.

ANTALYA'DA BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Antalya Valiliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği Büyükşehir Belediye Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Meclis, 11 Temmuz Cuma günü toplanarak yeni belediye başkanvekilini  seçecek.

ANTALYA'NIN BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ KİM OLACAK?

Muhittin Böcek'in yerine geçecek isim için kulislerde henüz net bir isim yok.

Birkaç gün içinde hem CHP hem de AK Parti gruplarının adaylarının kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DAĞILIMI

Antalya'nın, 2024 yılı seçimindeki nüfusu 2 milyon 696 bine, seçmen sayısı da 1 milyon 925 bine yükseldi. 

Nüfustaki artışa bağlı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclis üyesi sayısı da 107'den 111'e çıktı.

CHP'nin meclis üye sayısı 76. AK Parti'nin meclis üyesi sayısı 22, MHP'nin 10, Demokrat Parti'nin ise 3. 

1 meclis üyesi de bağımsız olarak görevine devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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