Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu! Omonia hangi ülkenin takımı?

UEFA Avrupa Ligi 2026-27 sezonu lig aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Kura sonucunda Beşiktaş’ın rakiplerinden biri Omonia oldu. Siyah-beyazlılar, Omonia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kura sonuçlarının ardından Omonia’nın ülkesi, kadrosu ve kulüp geçmişi merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş'ın rakibi Omonia hangi ülkenin takımı?

UEFA Avrupa Ligi’nde 2026/2027 sezonunun lig aşaması kura çekimi Monako’da gerçekleştirildi. Organizasyona 4. torbadan katılan temsilcimiz Beşiktaş’ın lig etabında karşı karşıya geleceği rakiplerin ve maçların iç saha-deplasman dağılımı netlik kazandı.

Kurada öne çıkan eşleşmelerden biri 3. torbadan geldi. Siyah-beyazlı ekip, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekibi Omonia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

OMONİA TARİHİ

Omonia, II. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra 1948 yılında kuruldu ve 1953 yılında Kıbrıs Futbol Federasyonu'na üye oldu. Omonia 20 şampiyonluk, 12 Kıbrıs Kupası ve 14 Kıbrıs Süper Kupası kazandı. Omonia, 1970'li yıllarda ligin hâkimiydi. 1974-1979 yılları arasında 6 kere üst üste şampiyon oldu.

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