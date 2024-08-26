Düzenleme yargıya taşındı! İstanbulkart öğrenci ne kadar, yaş sınırı var mı?

İBB Meclisi, olağan toplantısında aldığı kararla ulaşımda İstanbul Kart yönetmeliğinde bulunan öğrenci tanımını değiştirmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, 30 yaşından gün almış öğrencilerin yararlanamamasına yol açan bu karar için dava açtıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Türkyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 yaş üstü öğrencilerin ulaşımda 'Öğrenci İstanbulkartı'ndan yararlanamayacağına ilişkin İBB uygulamasının iptali için davamız açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkyılmaz, vatandaşları bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğini belirterek, uygulamanın iptaline yönelik dava açmak isteyenler için mahkemeye sunulan dava dilekçesinin görselini de paylaştı.

İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesine sunduğu dilekçede, Türkyılmaz, İBB Meclisi tarafından alınan kararın, anayasal güvence altındaki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

AYLIK ÖĞRENCİ İSTANBULKART NE KADAR 2024 TEMMUZ?

Üniversitelerin açılmasına haftalar kalmışken, aylık öğrenci İstanbulkart fiyatı tekrardan gündem oldu. Tam elektronik bilet ücreti %13 artarak 17,70 liradan 20 liraya yükseldi. Öğrenci bileti 8,64 liradan 9,76 liraya, öğretmen bileti ise 12,67 liradan 14,31 liraya çıktı. Aylık Mavi Kart abonman ücreti 1389 liradan 1570 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 250 liradan 282 liraya yükseldi.

Ayrıca, metro ve metrobüste en uzun mesafe ücreti %13'lük artışla 24,01 liradan 27,13 liraya, Marmaray'da ise en uzun mesafe ücreti 39,18 liradan 44,27 liraya çıkarıldı.

İETT TOPLU TAŞIMA 30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİ İSTANBULKART NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde alınan kararla, 30 yaşından gün almış öğrenciler artık yarı yarıya indirimli öğrenci kartını kullanamayacak. Ancak, bu öğrencilere belirli oranlarda indirimler sunulacak.

30 yaşından gün almış öğrenciler, artık öğrenci İstanbulkartı'ndan yararlanamayacak. Bunun yerine tam İstanbulkart, aylık tam Mavi Kart ve tam aktarma bedellerinde %10 oranında bir indirimden faydalanabilecekler. Ayrıca, aylık abonman ücretinde %82 oranında bir indirim uygulanacak.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRMESİ ZORUNLU MU?

İstanbulkart, sadece bir ulaşım kartı olmanın ötesine geçerek, pek çok alışveriş kategorisi için kullanılabilen bir banka kartı niteliği taşır. Market alışverişlerinden tesis hizmetlerine kadar birçok anlaşmalı noktada İstanbulkart ile ödemelerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

İstanbulkart kişiselleştirme uygulaması sayesinde, Anonim Kart sahipleri için benzersiz fırsatlar sunuluyor. Ancak, Anonim Kart sahiplerinin kişiselleştirme işlemini yapmaları zorunlu.

31 Aralık 2022 tarihine kadar kişiselleştirme işlemi yapılmayan tüm Anonim Kartlar, ücret iadesi ve aktarma gibi avantajlardan yararlanamayacak. Bu nedenle, kart sahiplerinin belirtilen tarihe kadar kişiselleştirme işlemini tamamlamaları büyük önem taşıyor.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?

İstanbul'da toplu taşıma kullanıcıları için önemli bir gelişme olan İstanbulkart kişiselleştirme süreci, kart sahipleri tarafından nasıl yapılacağı merak ediliyor.

İstanbulkart'ınızı kişiselleştirmek için öncelikle Belbim A.Ş. tarafından geliştirilen İstanbulkart Mobil uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekiyor.

tarafından geliştirilen telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı açtıktan sonra, İstanbulkart ’ınızı sisteme tanımlamanız gerekiyor. Bunun için " Kart Ekle " butonuna tıklayın ve gerekli bilgileri doldurun ya da kart üzerindeki karekodu okutun.

’ınızı sisteme tanımlamanız gerekiyor. Bunun için " " butonuna tıklayın ve gerekli bilgileri doldurun ya da kart üzerindeki okutun. Kolay işlem menüsü sayesinde birkaç dakika içinde tüm yönergeleri takip ederek kartınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Alternatif olarak, İstanbulkart’ınızı kişiselleştirmek için kisisellestirme.istanbulkart.istanbul web sitesine de giriş yapabilirsiniz. Burada da istenen bilgileri sırasıyla doldurarak işlemi tamamlayabilirsiniz.