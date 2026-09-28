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İŞKUR Gençlik Programı başvuruları nereden yapılır, kimler başvurabilir? İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri

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İŞKUR Gençlik Programı başvuruları nereden yapılır, kimler başvurabilir? İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri
Başlık ResmiİŞKUR Gençlik Programı başvuruları nereden yapılır, kimler başvurabilir? İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları, 2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte üniversite öğrencilerinin gündemine girdi. Devlet üniversitelerinde okuyan öğrenciler programın başvuru ekranını, katılım şartlarını ve üniversitelere göre değişen başvuru tarihlerini araştırıyor.

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İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin eğitimlerine devam ederken iş deneyimi kazanmasını ve gelir elde etmesini amaçlıyor. Program kapsamında öğrenciler haftada en fazla 3 gün çalışabiliyor. İş arama becerileri, finansal okuryazarlık, öz geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi alanlarda da destek alıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları, açılan ilanlara göre İŞKUR'un çevrim içi sistemleri üzerinden gerçekleştiriliyor. İŞKUR'un güncel gençlik hizmetleri sayfasında Gençlik Programı için doğrudan başvuru bağlantısı yer alıyor. Öğrencilerin kendi üniversiteleri adına açılan programa ulaşabilmek için İŞKUR sistemindeki ilanları ve üniversitelerinin resmi duyurularını birlikte takip etmesi gerekiyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları nereden yapılır, kimler başvurabilir? İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri
Başlık ResmiİŞKUR Gençlik Programı başvuruları nereden yapılır, kimler başvurabilir? İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa, devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde örgün eğitimine devam eden aktif öğrenciler başvurabiliyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ise programdan yararlanamıyor. Ayrıca öğrencinin kayıt dondurmamış ve pasif durumda olmaması gerekiyor.

Başvuru için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve İŞKUR'a kayıtlı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, yaşlılık veya malullük aylığı almamak ve belirlenen sigortalılık şartlarını taşımak gerekiyor. Bunun yanında aynı adreste yaşayan kişilerin çalışma sonucu elde ettiği aylık toplam gelirin, net asgari ücretin üç katını aşmaması şartı uygulanıyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları nereden yapılır, kimler başvurabilir? İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri
Başlık ResmiİŞKUR Gençlik Programı başvuruları nereden yapılır, kimler başvurabilir? İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı için tüm devlet üniversitelerini kapsayan tek bir başvuru başlangıç tarihi bulunmuyor. Programlar üniversiteler ile İŞKUR arasındaki iş birliğine göre ilan edildiği için başvuru tarihleri okuldan okula değişebiliyor. Yeni akademik döneme ilişkin ilanların eğitim öğretim yılının başlangıç döneminde yoğunlaşması bekleniyor. Öğrencilerin İŞKUR e-Şube, İŞKUR Gençlik Programı sistemi ve eğitim gördükleri üniversitenin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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