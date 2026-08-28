Yazar Ali Haydar Haksal hayatını kaybetti (Ali Haydar Haksal kimdir?)

Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yazar Ali Haydar Haksal hayatını kaybetti. Türk edebiyatında öykücü kimliği ile ön plana çıkan Ali Haydar Haksal, öykü kitaplarının yanı sıra roman kaleme almış, deneme, anı, biyografi ve inceleme türlerinde çeşitli kitaplara imza atmıştır.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Milli Gazete yazarı ve Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal, 75 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

ALİ HAYDAR HAKSAL KİMDİR?

1951'de Bingöl'de doğdu. Dedesi, Müderris İsmail Hakkı Efendi'dir. Ali Haydar Haksal, Fatma Hanım ile eğitmen Mustafa Celalettin Haksal'ın oğlu olarak tarihinde Bingöl Yayladere’ye bağlı Hasköy’de doğdu.

aksal, Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1979'da mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde "Kur'an-ı Kerim'de Güzel Kavramı" başlıklı yüksek lisans tezini hazırlayan Haksal, lise yıllarında başladığı yazı çalışmalarını farklı gazete ve dergilerde sürdürdü.

İlk öyküsü "Tıkırtı" 1975'te Milli Gazete'de yayımlanan Haksal, Mavera, Yönelişler, Yeni Devir, Milli Gazete ve Yedi İklim başta olmak üzere çok sayıda süreli yayında yazdı. İlk öykü kitabı "Evdeki Yabancı" 1986'da yayımlanan yazar, eserlerinde özellikle bireyin modern hayat karşısındaki yalnızlığına, yabancılaşmasına ve iç dünyasındaki çatışmalara eğildi.

YEDİ İKLİM DERGİSİNİN EDEBİYAT SERÜVENİNDE ÖZEL BİR YERİ OLDU

Haksal'ın edebiyat serüveninde Yedi İklim dergisinin ise özel bir yeri oldu. Osman Bayraktar, Mustafa Çelik ve Alim Kahraman ile birlikte derginin kurucuları arasında yer alan Haksal, Mart 1987'den itibaren yayımlanan derginin sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü üstlendi.

Yayınına 1989'da ara veren Yedi İklim, 1992'de yeniden okurla buluştu ve Haksal'ın yönetiminde edebiyat ve düşünce dünyasının önemli yayınlarından biri olmayı sürdürdü.

Öykülerinde modern üslup tekniklerini geleneksel ve tasavvufi unsurlarla buluşturan Haksal, insanın iç dünyasını merkeze alan kendine özgü bir üslup geliştirdi. Yalnızlık, çocukluk, aşk, kent, fanilik, yoksulluk ve kutsaldan kopuş gibi temaları işleyen öykülerinde çoğu zaman olaydan ziyade atmosfer, duygu ve karakterlerin iç dünyasına odaklandı.

Öykücülüğünün yanı sıra roman, şiir, deneme, biyografi ve inceleme türlerinde de eserler veren Haksal, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu ve Akif İnan gibi Türk edebiyatının önemli isimleri üzerine çalışmalar kaleme aldı.

"Sesim Bana Yetmiyor" adlı öykü kitabıyla 1987 Türkiye Yazarlar Birliği Hikaye Ödülü'nü alan Haksal, "Yitik Yaşamın Güncesi" romanıyla Tuzla Belediyesi Roman Yarışması'nda ikincilik ödülüne layık görüldü. 2017'de Bingöl Üniversitesi tarafından fahri doktora ünvanı verilen Haksal, uzun yıllardır Milli Gazete'de köşe yazarlığını ve Yedi İklim dergisinin yazı işleri müdürlüğünü sürdürüyordu.

Haberle İlgili Daha Fazlası