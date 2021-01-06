Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

‘Okuma Gösterimleri’ projesini hayata geçiren Devlet Tiyatroları da, mutfağını dijital ortamda evlere ulaştırıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘YouTube’ kanalı üzerinden her hafta bir oyunun paylaşacağı program, altı hafta boyunca devam edecek. Paylaşımlarda tiyatroseverler, okuma tiyatrosundan farklı olarak yapılan canlandırmaları da seyretme imkânı bulacak. Sanatçıların perdeye yansıtılan metni okurken karakterleri nasıl canlandırdıkları seyircilere gösterilecek. Yerli klasik oyunların tercih edildiği Devlet Tiyatrolarının ‘Okuma Gösterimleri’ projesinde ilk eser olarak dün Behçet Necatigil’in kaleme aldığı ‘Kadın ve Kedi’ adlı oyunu yayımladı. Her salı bir oyunun yükleneceği kanalda, tiyatroseverler önümüzdeki hafta da Bilge Karasu’nun ‘Sevilmek’ adlı eserini seyredebilecek. Sonrasında sırasıyla; Oktay Rıfat’ın ‘Yağmur Sıkıntısı’, Vüs’at O. Bener’in ‘Ihlamur Ağacı’ ve Behiç Ak’ın ‘Fay Hattı’ ile Özen Yula’nın ‘Ay Tedirginliği’ adlı oyunları paylaşılacak.