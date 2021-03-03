Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Pandemi sebebiyle online olarak düzenlenen festivalde Türk sineması da tanıtılıyor. Festivalin “Avrupa Film Pazarı Türkiye” bölümünde 2020’de çekilen ve bu sene yapımı devam eden uzun metrajlı kurmaca ve belgesel filmler ile kısa metrajlı filmler, görücüye çıkacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfının iş birliğiyle organize edilen Avrupa Film Pazarı Türkiye bölümünde “Yabancı Film Yapım Desteği” de uluslararası sinema profesyonellerine tanıtılacak. Yeni Sinema Kanunu’nda yabancı film yapımcılarına sağlayan destekler ile tabii plato özelliğine sahip Türkiye’nin bu alandaki rekabet gücünün artması ve önemli film çekim merkezlerinden birisi olması da festivalde anlatılacak. Bu sene 15 filmin büyük ödül için yarışacağı ana yarışmanın jüri üyeleri arasında, önceki yıllarda Altın Ayı Ödülü kazanan yönetmenler Mohammad Rasoulof, Nadav Lapid, Adina Pintilie, Ildiko Enyedi, Gianfranco Rosi ve Jasmila Zbanic bulunuyor.Yapımcılığını Kanat Doğramacı’nın üstlendiği, yönetmen Ferit Karahan’ın ikinci uzun metrajlı filmi “Okul Tıraşı” 71. Berlin Film Festivali’nin “Panorama” bölümünde yer alacak.