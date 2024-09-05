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44 yaşında hayatını kaybetmişti! Oyuncu Umut Avcı son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
44 yaşında hayatını kaybetmişti! Oyuncu Umut Avcı son yolculuğuna uğurlandı
Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beynine pıhtı atan ve hastaneye kaldırılan oyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti. 44 yaşında hayata veda eden Avcı, Edirne Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

'Hep Yek', 'Ailece Şaşkınız', 'Bir Zamanlar Kıbrıs' ve 'Kıbrıs Zafere Doğru' isimli filmlerin yanı sıra; 'Esaretin Bedeli', 'Takım Çantası', 'Gugukkuşu', 'Orjinal Kopya' gibi birçok tiyatro oyununda rol alan Umut Avcı hayatını kaybetti.

44 yaşında hayatını kaybetmişti! Oyuncu Umut Avcı son yolculuğuna uğurlandı - 1. Resim

Acı haberin ardından oyuncu Levent Can, Umut Can ile yıllar önce bir tiyatro oyununda oynadığını ifade ederek üzüntüsünü şu sözlerle ifade etmişti:

44 yaşında hayatını kaybetmişti! Oyuncu Umut Avcı son yolculuğuna uğurlandı - 2. Resim

 "Çok üzüldüğüm bir haber bu... Yaklaşık 7 yıl önce 'Gugukkuşu’ oyunu ile aynı sahneyi paylaştığım çok yetenekli ve çok iyi kalpli bir dostumu kaybettim."

44 yaşında hayatını kaybetmişti! Oyuncu Umut Avcı son yolculuğuna uğurlandı - 3. Resim

Umut Avcı'nın cenazesi, Edirne Eski Camii'nden kaldırıldı. 44 yaşında hayata veda eden Umut Avcı'nın ailesinin taziyeleri kabul ettiği törene, oyuncunun arkadaşları ve yakınları katıldı. Umut Avcı'nın cenazesi, Edirne Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
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