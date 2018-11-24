Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşi Nurdan Beşen’le birlikte bir AVM'de görüntülenen İbrahim Büyükak, ayaküstü gazeteciler ile sohbet etti. İbrahim Büyükak, filmlerinde az küfürlü diyalog yazmaya çalıştığını vurgulayarak, “Filmdeki espri kalitesinin iyi olduğunu düşünüyorum. 2.2 milyon kişi tarafından izlendik, mutluyuz. Bizde bel altı çok azdır, sağ olsunlar aileler de söylüyor zaten. Ben öyle küfürbaz biri değilimdir. Hayatta ne kadar varsa küfür filmde de o kadar var, kendim gibi film yazmaya çalışıyorum” dedi.

"3 ADAM YAPMAYACAĞIZ"

Oyuncu İbrahim Büyükak, son filmi ‘Yol Arkadaşım 2’nin gişesinden memnun olduğunu belirtirken, ne kadar kazandığı sorusuna espriyle “O kısmı bana kalsın. Kadının yaşı, erkeğin maaşı sorulmazmış” dedi. Oyuncu, ‘3 Adam’ projesinin bitip bitmediği sorusuna, “3 Adam yapmayacağız. Sorun bir araya gelmek değil, zaten bir aradayız. Şimdilik beraber bir şeyler yapmayı düşünmüyoruz” yanıtını verdi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAMIŞTI

Eser Yenenler’in yeni programı ‘Eser Yenenler Show’un ilk bölümü geçen günlerde TV8’de yayınlandı. İlk bölüm konuğu olan İbrahim Büyükak, babaannesine yazdığı yazıdan bahsedilmesiyle gözyaşlarına hakim olamamıştı.

"ZOR BİR SÜREÇTİ"

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak’ın, “Babaannem ile çok iyi bir ilişkimiz vardı. Film çekimleri esnasında vefat etti. Oğuzhan’ın da bir hafta sonra anneannesi vefat etti. Komedi filmi yapıyorsunuz. Zor bir süreçti.” sözleriyle anlattı.

"GERÇEK SEVEN SADECE AKLIYLA SEVMEZ"

Oyuncu İbrahim Büyükak’ın babanesi için kaleme aldığı o dizeler ise şöyle: “Gerçek seven sadece aklıyla sevmez, bütün ruhuyla sever sevdiğini. Ben babaannemin, zihninde bir anı tanesi kalmadığında bile beni gerçekten sevdiğini her zaman hissettim. Yan yana olmadığımız zamanlarda bile” sözleri ile uzun süre konuşulmuştu…