Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

70’li yılların popüler Anadolu Rock müziği ile günümüzün ‘Global Sound’u nun buluştuğu 10 şarkıdan oluşan proje albümünde Selda Bağcan ile Ferhat Güneyli “Dostum Dostum” şarkısında bir araya geliyor. Muhteşem Düet’in klip çalışmasında Selda Bağcan’ın hayatından pasajlar barındıracak. Albümde yer alan tüm şarkıların sözlerinin İngilizceye çevrilmesinden dolayı mutluluğunu dile getiren Selda Bağcan, müzisyen dostunun albümü için ; “Avrupa ve Diğer Dünya Ülkelerinde Anadolu Müziğine aşırı ilginin olduğunu bu projenin dinleyici kitlesinin daha da genişleyeceğini” söylüyor.