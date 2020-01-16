Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artvinli Çevre Mühendisi Ümmü Gülsüm Genç (27), katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilgi odağı olmasının ardından, kendi adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesini istedi.

Geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle 4 yaşından beri konuşamayan Ümmü Gülsüm Genç, ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılarak 125 bin TL ödül kazandı. Sosyal medyada gündem olan Ümmü Gülsüm, memleketi Artvin'in de gurur kaynağı oldu.

SEVENLERİNİ UYARDI

Güler yüzü, enerjisi, azmi ve yarışmadaki performansı ile izleyenlerin dikkatini çeken çevre mühendisi Ümmü Gülsüm, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, kendi adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesini istedi. Sahte hesaplar açarak kendi adına paylaşımlar yapıldığına dikkat çeken Ümmü Gülsüm, gerçek ve tek hesabının Instagram'da olduğunu belirterek, "Bu benim tek sosyal medya hesabımdır. Lütfen adıma açılmış başka sosyal medya hesaplarına ve paylaşımlara itibar etmeyiniz. Twitter'da paylaşım yapan hesap bana ait değildir" notuyla uyarı paylaşımında bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARAYARAK TEBRİK ETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katılan konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç ile görüşmüştü. Erdoğan, sorularını tahtaya yazarak cevaplayan Genç'i ailesiyle birlikte fırsat bulduklarında Ankara'da ağırlamak istediğini söylemişti.

"KENDİMİ GÜLSÜM'Ü DÜŞÜNÜRKEN DUA EDERKEN BULDUM"

ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olma İster" yarışmasıyla Türk halkının gönlünde taht kuran Ümmü Gülsüm Genç ile ilgili konuşan programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, "Gülsüm'ü düşünürken kendimi ona dua ederken buldum. O yürek olduğu sürece hiçbir engel tanımıyorsunuz" demişti.