Sosyal medya hesabını aktif kullanan şarkıcı Yıldız Tilbe, imaj değiştirdi. Yıldız Tilbe'nin peruklu imajı hayranları tarafından oldukça beğenildi.
"HAZIR ASKER"
Şarkıcı Yıldız Tilbe, saçlarını kısa kestirmişti. 54 yaşındaki Tilbe, yeni görüntüsünü "Hazır asker" notuyla paylaşmıştı. Yıldız Tilbe'nin yeni imajı takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.
"BEYAZ YAPAMADILAR"
Öte yandan geçtiğimiz günlerde de saçlarını sarıya boyatan Tilbe, "Beyaz olayım dedim. Beyaz yapamadılar. Sarı saçta kaldım" ifadelerini kullanmıştı.
İşte Yıldız Tilbe'nin yeni imajı