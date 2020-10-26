Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin 'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmek istemişti. Daha sonra açıklama yapan Şahin, kendisine anlaşma gereği bu soruların sorulmaması gerektiğini ve verilen sözlerde durulmadığı söyleyerek dava açacağını ifade etmişti. Şahin ile yakın arkadaş olduğu bilinen Şeyma Subaşı'dan destek geldi. Subaşı "Aynı şeyleri ben de yaşadım" diyerek arkadaşına destek oldu.

Subaşı, "Yapılan yorumları yapılan haksızlığı ben de görüyorum, tamamen arkasındayım keşke bana daha önce sormuş olsaydı. Ben 30 yaşındayım kendisi 20 yaşında ben bu günlerden geçtim ve hala geçiyorum" dedi.

Subaşı, açıklamasının devamında şunları söyledi: Ama çok üzülerek söylüyorum ki o kadar kıskanç bir milletiz ki insanlara haksızlık yaparak besleniyoruz. Bizim için üzülmüyorum size üzülüyorum böyle bir karaktere sahip olduğunuz için. Şevval çok güzel bir kız çok güzel yerlere gelecek. Şevval hiç takılma ve üzülme. Arkandayım her zaman arkadaşım.

YENİ BİR VİDEO YAYINLADI

Şeyma Subaşı 'kıskanç bir milletiz' lafını daha sonra bir video daha yayınlayarak düzeltti ve genelleme yaptığını söyleyerek yanlış ifade ettiğini ve herkesin alınmaması gerektiğini söyledi.