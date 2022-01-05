Türkiye Gazetesi

Son olarak Sefirin Kızı adlı dizide iki sezon üst üste yer alan Engin Akyürek, bir projede yer almadığı dönemde de sosyal medya ve magazin basınının gündeminden düşmüyor.

Daha önce Neslihan Atagül ve Tuba Büyüküstün ile partner olan oyuncu, başarılı performansı ile büyük takdir topluyor.

DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCULARI GERİDE BIRAKTI

Ünlü oyuncu Akyürek dünyaca ünlü moda sitesi 'Be Global Fashion Network'in anketinde yer aldı. Johnny Depp ve Adam Lambert gibi isimlerin yer aldığı listede birinci Engin Akyürek ‘en yakışıklı erkek’ seçildi.

Ünlü oyuncu Engin Akyürek bu fotoğraf ile sosyal medyaya giriş yaptı.

PAYLAŞIMLARI BİNLERCE BEĞENİ ALIYOR

Ünlü oyuncu, hayranlarının ısrarına dayanamayarak Instagram hesabı açmıştı. Kedisi ile pozunu paylaşan ünlü oyuncu "Ben geldim" notuyla o kareyi sosyal medyada yayınlamıştı. Instagram hesabı olmayan nadir ünlüler arasında yer alan Akyürek, şimdilerde paylaşım yapmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Engin Akyürek ekranlara dönüyor Yıldız oyuncu Engin Akyürek, yeni sezonun merakla beklenen dizilerinden olan Sefirin Kızı ile geri dönüyor. Akyürek, dizide Sancar karakteri ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Engin Akyürek filmi için saçını kesti Engin Akyürek, Ay Yapım ve Medyapım’ın imzasını taşıyan ‘Bir Aşk İki Hayat’ filmiyle sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Rolü için çekimler sırasında saçlarını kesen oyuncu, filmde iki seçenek arasında kalarak kaderini kendi yazacak.