Engin Akyürek, yayın hayatına yeni başlayacak olan Sefirin Kızı adlı diziyle ekranlara dönüyor. Ünlü oyuncu, dizide Sancar karakteri ile seyirci karşısına çıkacak.
Yeni sezonun merakla beklenen dizisi Sefirin Kızı oyuncu kadrosuyla ve hikayesiyle şimdiden konuşulmaya başlandı.
Ekranların yeni sezondaki en iddialı projelerinden olan Sefirin Kızı’nda Engin Akyürek yörenin sözü geçen, varlıklı adamı Sancar Efeoğlu’nu canlandıracak.
Çekimlerinin Ege’de yapılacağı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.