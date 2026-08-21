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Pınar Altuğ'a pes dedirten mesaj! Takipçisi 500 bin TL istedi, cevabı gecikmedi

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Pınar Altuğ'a pes dedirten mesaj! Takipçisi 500 bin TL istedi, cevabı gecikmedi

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden kendisinden 500 bin TL yardım isteyen bir takipçisinin mesajını paylaşarak şaşkınlığını dile getirdi. Takipçileriyle sosyal medyada kurduğu samimi iletişim ve zaman zaman verdiği dikkat çeken cevaplarla gündeme gelen Altuğ, bu kez kendisinden yüksek miktarda para isteyen bir kullanıcıya kızdı. Altuğ’un “Ben de birkaç milyona hayır demem, verecek olan varsa...” karşılığı okuyanları gülümsetti.

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Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Pınar Altuğ'un Instagram hesabına bir takipçisi tarafından dikkat çeken bir mesaj gönderildi. Kullanıcı, oyuncudan maddi yardım talep ederek, "Pınar Hanım bana yardım eder misiniz lütfen, 500 bin TL'ye ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

“BEN DE BİRKAÇ MİLYONA HAYIR DEMEM”

Takipçisinin talebi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Altuğ, söz konusu mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak göndermede bulundu. Ünlü oyuncu, paylaşımında, "Ben de birkaç milyona hayır demem, verecek olan varsa... Ya sayı saymayı unuttuk ya da yavaştan deliriyoruz, bunun başka açıklaması olamaz sanki" ifadelerine yer verdi.

Altuğ'un sözleri kısa sürede dikkat çekerken, oyuncunun özellikle talep edilen miktarın yüksekliğine vurgu yaptığı görüldü. Sosyal medya kullanıcıları da Pınar Altuğ'un paylaşımına yorum yaparak takipçisinin isteğini şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.

DAHA ÖNCE DE 450 BİN TL İSTENMİŞTİ

Pınar Altuğ, daha önce de benzer bir olayla gündeme gelmişti. Bir takipçisi, yaşadığı maddi sorun nedeniyle oyuncudan 450 bin TL yardım talep etmişti. Dört çocuk babası olduğunu belirten kullanıcı, dolandırıldığını öne sürerek uğradığı 450 bin TL'lik zararın karşılanması konusunda Altuğ'dan destek istemişti.

Takipçisinin yüksek miktardaki para talebine tepki gösteren Pınar Altuğ ise o dönem yaptığı paylaşımda, "Yani zor durumu elbet anlarım ama birinden bu kadar rahat bir miktar istemek? Bence sayı saymayı bilmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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