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Şarkıcı Edis'in annesiyle babasının 40 yıllık evliliği bitti!

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Şarkıcı Edis&#039;in annesiyle babasının 40 yıllık evliliği bitti!

Magazin Haberleri

Son dönemde sahne tarzlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Edis'in annesi Sevil Görgülü, 40 yıllık eşi Ayhan Görgülü ile boşandıklarını duyurdu.

Şarkıcı Edis "Martılar", "Çok Çok", "Arıyorum", "Yalan", "Buz Kırağı", "Efsane Sensin", "Bana Ne, Olmamış mı?" gibi şarkılarla adından söz ettirmişti.

Şarkıcı Edis'in annesiyle babasının 40 yıllık evliliği bitti! - 1. Resim

Özellikle genç yaşında büyük bir kitleye ismini duyurmuş olan ünlü popçu Edis, şu sıralar zor günler geçiriyor. Ünlü şarkıcının anne ve babası boşandı.

Şarkıcı Edis'in annesiyle babasının 40 yıllık evliliği bitti! - 2. Resim

EDİS'İN ANNE VE BABASI BOŞANDI

Ünlü oyuncunun annesi Sevil Görgülü, sosyal medya hesabından eşi Ayhan Görgülü ile 40 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını duyurdu.

Görgülü, eşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü şarkıcının annesi yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşlarım ve değerli takipçilerim, hayatta her şey planladığımız gibi olmuyor ve bazen önemli kararlar almak zorunda kalıyoruz. Ayhan Görgülü ile olan 40 yıllık evliliğimizi anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Herkesin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Magazin
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