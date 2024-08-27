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Şarkıcı Mariah Carey çifte acı yaşadı! Hem annesini hem de kardeşini kaybetti

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Şarkıcı Mariah Carey çifte acı yaşadı! Hem annesini hem de kardeşini kaybetti

Magazin Haberleri

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Mariah Carey, hem annesi Patricia'nın hem de ablası Alison'ın aynı gün vefat ettiğini duyurdu. Carey, "Annemi bu hafta sonu kaybetmiş olmaktan dolayı çok üzgünüm. Ne yazık ki, beklenmedik şekilde gelişen olaylar neticesinde aynı gün ablam da vefat etti" ifadelerini kullandı.

5 Grammy Ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı Mariah Carey'in hem annesi Patricia hem de ablası Alison aynı gün hayatını kaybetti. Carey, ölüm haberini "Annemi bu hafta sonu kaybetmiş olmaktan dolayı çok üzgünüm. Ne yazık ki, beklenmedik şekilde gelişen olaylar neticesinde aynı gün ablam da vefat etti" sözleriyle duyurdu.

Şarkıcı Mariah Carey çifte acı yaşadı! Hem annesini hem de kardeşini kaybetti - 1. Resim

Ünlü ismin annesi Patricia Carey, 87 yaşındaydı ve eski bir opera sanatçısıydı. Carey, otobiyografisinde ablası Alison ve kardeşi Morgan ile uzaklaştığını söylemiş, "onlarla irtibatımın olmaması duygusal ve fiziksel olarak benim için daha güvenli" demişti.

Şarkıcı Mariah Carey çifte acı yaşadı! Hem annesini hem de kardeşini kaybetti - 2. Resim

MARİAH CAREY KİMDİR?

Mariah Carey Long Island, New York'ta doğmuştur. 27 Mart 1969 tarihinde dünyaya gelen güzel şarkıcı 53 yaşındadır.

Şarkıcı Mariah Carey çifte acı yaşadı! Hem annesini hem de kardeşini kaybetti - 3. Resim

1993 ve 1998 Tommy Mottola ile evli kalan Mariah Carey ikinci evliliğini 2008 ile 2016 yıllarında Nick Cannon ile yapmıştır. Carey 2 çocuk annesidir.

Düzenleyen:  - Magazin
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