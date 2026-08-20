TRT 1’in yeni yayın döneminde 7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan fenomen dizi Teşkilat’ın sete çıkacağı tarih belli oldu. 25 Ağustos’ta çekimlere başlaması planlanan dizide, Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı Altay karakterine başrolde eşlik edecek isim de netleşti.

Teşkilat dizisinin yeni sezon kadrosuna dikkat çeken bir isim daha katıldı. Tolga Sarıtaş’ın başrolünde yer aldığı dizide, yeni sezonda Sarıtaş’a eşlik edecek kadın başrol oyuncusu belli oldu.

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BENSU SORAL KADRODA

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı ve Double Click imzası taşıyan dizinin yeni sezon kadrosuna başarılı oyuncu Bensu Soral dahil oldu. Son olarak Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için çektiği Organize İşler Sazan Sarmalı dizisinde rol alan Soral’ın, Teşkilat’ta “Azra” karakterini üstleneceği öğrenildi.

Teşkilat’ta dengeler değişiyor! Tolga Sarıtaş’ın yeni partneri açıklandı

ZAMAN ATLAMASI YAŞANACAK

Yeni sezonda zaman atlamasının yaşanacağı dizide, Altay karakterinin hikayesinde de önemli değişiklikler olacak. İlk gelen bilgilere göre Altay’ın yeni sezonda evli olarak izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Teşkilat dizisi, 7 Haziran Pazar akşamı yayınlanan 184. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Sezon finalinde Korkut ve Bahar’ın düğünü, düzenlenen hain saldırıyla büyük bir trajediye dönüşmüştü. Cevher Başkan’ın şehit olduğu bölümde Hamdi ve Buğra, nükleer felaketi engellemek için hayatlarını ortaya koymuştu. Altay ise yüzlerce sivilin hayatını kurtarmak uğruna kendisini feda etmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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