TRT 1’in yeni sezon yapımları arasında yer alan Evlilik Güzeldir, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir ve Yusuf Çim gibi başarılı isimleri bir araya getiren dizi, ilk bölümüyle seyirciden olumlu yorumlar aldı.

Merakla beklenen yapımın ilk bölümünün ardından sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı. Evlilik Güzeldir’in ikinci bölüm fragmanını izleyenler, “Bu dizi hiç bitmesin”, “Özlediğimiz aile dizisi”, “Reytingi bol olsun” ve “Kadro efsane” gibi benzer yorumlarla beğenilerini dile getirdi.

REYTİNG YARIŞINA HIZLI GİRİŞ YAPTI

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Evlilik Güzeldir, yayın hayatına başlamasıyla birlikte reyting yarışında Uzak Şehir ve Altı Üstü İstanbul ile aynı kulvarda yer aldı.

TRT 1’in yeni dizisi Evlilik Güzeldir’e izleyiciden tam not! Herkes aynı yorumu yaptı

EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİNİN KONUSU

Dizi, nikâh memuru Mesut Bahtiyar ve beş kızının hayatını merkeze alıyor. Yapımda modern toplumda aile ilişkileri, evlilik, kuşak çatışması ve mahalle dayanışması; sıcak, duygusal ve mizahi bir anlatımla ele alınıyor.

Bir aşk hikayesinden ziyade aile olma haline odaklanan Evlilik Güzeldir, İstanbul’un samimi mahalle kültürünü de ekranlara taşıyor.

TRT 1’in yeni dizisi Evlilik Güzeldir’e izleyiciden tam not! Herkes aynı yorumu yaptı

KADROSU ÇOK GÜÇLÜ

Nikah memuru Mesut Bahtiyar’ın hikâyesini anlatan dizinin başrolünde Fikret Kuşkan yer alıyor. Kuşkan’a Hande Soral, İlayda Alişan, Berk Bakioğlu, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Derda Yasir Yenal, Cansu Savcı, Feride Bağ, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm, Anastasia Geptina ve Yıldız Kültür eşlik ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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