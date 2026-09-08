Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

TRT 1’in yeni dizisi Evlilik Güzeldir’e izleyiciden tam not! Herkes aynı yorumu yaptı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
TRT 1’in yeni dizisi Evlilik Güzeldir’e izleyiciden tam not! Herkes aynı yorumu yaptı

TRT 1’in yeni sezon yapımları arasında yer alan Evlilik Güzeldir, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir ve Yusuf Çim gibi başarılı isimleri bir araya getiren dizi, ilk bölümüyle seyirciden olumlu yorumlar aldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Merakla beklenen yapımın ilk bölümünün ardından sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı. Evlilik Güzeldir’in ikinci bölüm fragmanını izleyenler, “Bu dizi hiç bitmesin”, “Özlediğimiz aile dizisi”, “Reytingi bol olsun” ve “Kadro efsane” gibi benzer yorumlarla beğenilerini dile getirdi.

REYTİNG YARIŞINA HIZLI GİRİŞ YAPTI

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Evlilik Güzeldir, yayın hayatına başlamasıyla birlikte reyting yarışında Uzak Şehir ve Altı Üstü İstanbul ile aynı kulvarda yer aldı.

TRT 1’in yeni dizisi Evlilik Güzeldir’e izleyiciden tam not! Herkes aynı yorumu yaptı
Başlık ResmiTRT 1’in yeni dizisi Evlilik Güzeldir’e izleyiciden tam not! Herkes aynı yorumu yaptı

EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİNİN KONUSU

Dizi, nikâh memuru Mesut Bahtiyar ve beş kızının hayatını merkeze alıyor. Yapımda modern toplumda aile ilişkileri, evlilik, kuşak çatışması ve mahalle dayanışması; sıcak, duygusal ve mizahi bir anlatımla ele alınıyor.

Bir aşk hikayesinden ziyade aile olma haline odaklanan Evlilik Güzeldir, İstanbul’un samimi mahalle kültürünü de ekranlara taşıyor.

TRT 1’in yeni dizisi Evlilik Güzeldir’e izleyiciden tam not! Herkes aynı yorumu yaptı
Başlık ResmiTRT 1’in yeni dizisi Evlilik Güzeldir’e izleyiciden tam not! Herkes aynı yorumu yaptı

KADROSU ÇOK GÜÇLÜ

Nikah memuru Mesut Bahtiyar’ın hikâyesini anlatan dizinin başrolünde Fikret Kuşkan yer alıyor. Kuşkan’a Hande Soral, İlayda Alişan, Berk Bakioğlu, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Derda Yasir Yenal, Cansu Savcı, Feride Bağ, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm, Anastasia Geptina ve Yıldız Kültür eşlik ediyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
İki ilde orman yangını ile mücadele!
ÜNLÜLERİN YALNIZ ÖLÜMÜ!
ÜNLÜLERİN YALNIZ ÖLÜMÜ!
Herkes tanıyor ama onlar kimsesiz göçüyor
Trendyol Sanat ile sonbaharda sanatın rotası genişliyor
İNDİRİM ‘KONUT’A YANSIMADI!
İNDİRİM ‘KONUT’A YANSIMADI!
2,5 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL?
SEÇİM ANKETLERİ NASIL GİDİYOR?
SEÇİM ANKETLERİ NASIL GİDİYOR?
Cevapların dağılımı, ileriye dönük ipuçları
ALTINDA DİKKAT ÇEKEN PRİM!
ALTINDA DİKKAT ÇEKEN PRİM!
Onsta kalıcı yükseliş için tek şart…
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
Teslimat ne zaman, taksit kaç TL?
ÖZBEK'TEN TFF'YE BAŞARI DİLEĞİ
ÖZBEK'TEN TFF'YE BAŞARI DİLEĞİ
Galatasaray'dan buzları eriten ziyaret
ÇARPICI DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
ÇARPICI DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Ölümüyle ilgili dosyayı yeniden açtıran iki şüphe
TÜRKİYE LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK!
TÜRKİYE LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK!
Asya, Avrupa, Afrika koridorları birleşecek
KAZAN KAYNIYOR!
KAZAN KAYNIYOR!
Kartal'ın koltuğu 3 maça bağlı!
İRAN PLANI RESMEN DUYURDU
İRAN PLANI RESMEN DUYURDU
İşte ABD'nin ekonomi hamlesine verilecek karşılık
SESSİZ SEDASIZ AYRILDI
SESSİZ SEDASIZ AYRILDI
Fenerbahçe'nin rekor transferiydi!
DÜNYANIN BÜYÜK HESAPLAŞMASI
DÜNYANIN BÜYÜK HESAPLAŞMASI
ABD, Rusya ve İngiltere'nin planı ne?
İNGİLTERE'Yİ HEDEF ALDI
İNGİLTERE'Yİ HEDEF ALDI
Skandal isimden Netanyahu'ya çağrı
YEDİĞİ CEZA KENDİNE GETİRDİ
YEDİĞİ CEZA KENDİNE GETİRDİ
Yolun ortasında araçta uyuyakaldı
SALAH'A HOCA ARANIYOR
SALAH'A HOCA ARANIYOR
Hem tabela yapıyor hem keyif veriyor
YARDIMLARI ÇÜRÜTTÜLER
YARDIMLARI ÇÜRÜTTÜLER
Ahbap soruşturmasında sınır tanımayan rezalet
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
Hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiriyor
YENİ DESTEKLER GÜNDEMDE
YENİ DESTEKLER GÜNDEMDE
Emekliler için dikkat çeken 2027 mesajı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İndirim ‘konut’a yansımadı! 2,5 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL?
İndirim ‘konut’a yansımadı! 2,5 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL?
Kaydet
Kendini kurtarmak için
"Belediye başkanı akrabam" yalanı da kurtaramadı!
Kaydet
Bakan Gürlek duyurdu! 4 soruşturmada 137 şüpheliye adli işlem
Bakan Gürlek duyurdu! 4 soruşturmada 137 şüpheliye adli işlem
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.