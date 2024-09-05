Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü aynı projede buluştu!
Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü aynı filmde buluşuyor. Ünlü oyuncular “Mardin’in En Güzel Kızı” filmi için anlaştı. Filmin yönetmenliğini ise Ali Kemal Güven yapacak.
Ali Kemal Güven’in yönetmen koltuğunda oturduğu “Mardin’in En Güzel Kızı” filminin başrolleri için Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü ile anlaşma sağlandı. Ünlü oyuncular filmde toksik bir ilişkiye hapsolmuş bir çiftin inişli çıkışlı hikayesini canlandıracaklar.
Şimdiden merak uyandıran filmin bu yıl sete çıkması planlanıyor. Alt metninde güçlü bir kadının mücadele öyküsünü temel alan film, önce yurt dışındaki önemli film festivallerinde sinema yolculuğuna başlayacak.
Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti. Annesini son yolculuğuna uğurlayan Akınözü’nün cenazedeki gözyaşları görenlerin yüreklerini yakmıştı.