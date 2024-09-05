Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü aynı projede buluştu!

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 5 Eylül 2024 15:28 - Güncelleme: 5 Eylül 2024 15:42 - Güncelleme:

Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü aynı filmde buluşuyor. Ünlü oyuncular “Mardin’in En Güzel Kızı” filmi için anlaştı. Filmin yönetmenliğini ise Ali Kemal Güven yapacak.