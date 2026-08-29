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Uzi kesenin ağzını açtı! Lüks otomobiline 60 milyon TL ödedi

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Uzi kesenin ağzını açtı! Lüks otomobiline 60 milyon TL ödedi

Türkçe rap müziğin son yıllarda öne çıkan isimlerinden Uzi, müzik kariyerinin yanı sıra lüks hayat tarzıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü rapçi, bu kez yaptığı yeni otomobil tercihiyle dikkatleri üzerine çekti. Uzi'nin satın aldığı özel üretim spor otomobilin değerinin yaklaşık 60 milyon TL olduğu öğrenildi.

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Geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ve şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Uzi, yüksek fiyatıyla dikkat çeken yeni aracıyla gündem oldu. Lüks otomobilin tasarımı, teknik özellikleri ve üst segment donanımı öne çıktı.

Uzi kesenin ağzını açtı! Lüks otomobiline 60 milyon TL ödedi
Başlık ResmiUzi kesenin ağzını açtı! Lüks otomobiline 60 milyon TL ödedi

UZİ'NİN YENİ OTOMOBİLİ DİKKAT ÇEKTİ

Müzik kariyerinde elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Uzi, kazancını yaptığı yatırımlarla da değerlendiren ünlü isimler arasında yer alıyor. Rapçinin son tercihi ise lüks otomobil oldu. Özel üretim spor otomobil, yüksek performansının yanı sıra dikkat çekici tasarımıyla da öne çıkıyor.

Yaklaşık 60 milyon TL değerindeki otomobili tercih eden Uzi'nin yeni aracı, sosyal medyada da merak konusu oldu.

Uzi kesenin ağzını açtı! Lüks otomobiline 60 milyon TL ödedi
Başlık ResmiUzi kesenin ağzını açtı! Lüks otomobiline 60 milyon TL ödedi

ŞARKILARIYLA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

Gerçek adı Utku Cihan Yalçınkaya olan Uzi, Türkçe rap sahnesinde son yıllarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken isimlerden biri oldu. “Makina”, “Umrumda Değil”, “Paparazzi” ve “Krvn” gibi parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan rapçi, müzik çalışmalarını da sürdürüyor.

Yayınladığı şarkılar ve gerçekleştirdiği projelerle adından söz ettiren Uzi, sahne performansları ve müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve tercihleriyle de zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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