Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANTALYA



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya’daki belediye başkanları toplantısında yerel seçimlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin güvenlik zırhı olduğunu belirten Bahçeli, özetle şunları söyledi:

Yeni sistemin yaşaması için bu ittifakın kazasız belasız yoluna devam etmesi milli beka açısından mecburidir. Eğer 31 Mart’ta, 24 Haziran’ın rövanşını almak için kuyruğa girenlere gün doğarsa, yani Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’yle mahalli idareler arasında kopukluk vasat bulursa, karşımıza büyük risk ve tehlikeler çıkacaktır. CHP-İP-HDP-FETÖ-PKK boş durmuyor. Malum çete Türkiye’nin kuyusunu kazıyor, altını oyuyor. El, güç ve söz birliği yapmışlar, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ölüm fermanını hazırlıyorlar. Yeni sistemi devirmek, emperyalizmin alkışını kazanmak, 15 Temmuz’da yarım kalan işgali fiilen tamamlamak isteyen alçaklar son kozlarını 31 Mart’ta sahaya süreceklerdir. Bu oyunu gördük, bu tehlikeyi sezdik.



TEPKİSİZ KALAMAZDIK

Biz Cumhur İttifakı’na asla taktiksel bakmadık. Türkiye üzerinde oyun kuranlar azıtmış, bölgesel tehditler hepten artış göstermiştir. Biz bu sürece tepkisiz kalamazdık. Olan bitenleri hareketsiz şekilde seyredemezdik. Biz dağdaki bölücülerin gelip de büyükşehir belediyelerine konuşlanmasına razı olamazdık. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden alınacak sonuçlar ile Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi arasında kapatılamayacak uçurumların olmaması için elimizi taşın altına koyacağız, fedakârlıksa gene yapacağız. MHP İstanbul’un yanı sıra, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını da göstermeyecek. AK Parti’nin adayları kim olursa olsun bu üç büyük şehirde desteğimiz tam olacaktır. Bu irademizde pazarlık yoktur, gizli anlaşma yoktur, al-ver süreci olmamıştır. Zillet ittifakının paydaşı olan CHP-HDP-İP ve diğer yedekleri her nerede ortak aday çıkarırlarsa çıkarsınlar biz hazırız. Zilletin ortak adayları nerede karşımıza çıkıyorsa işte orada Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun ve uyumlu hareket etmeye sonuna kadar varız.

PKK lobisi işbaşında

MHP lideri Devlet Bahçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğine ilişkin kararına tepki gösterdi. Bahçeli şunları söyledi: PKK’lı Demirtaş’a el sallayan AİHM’in haksız, hadsiz, hukuksuz, mesnetsiz ve menfi kararından memnun olan yalnızca CHP ve HDP değildir, İP de bunlar arasına kaydını yaptırmıştır. PKK lobisi işbaşındadır, AİHM’ne çoktan nüfuz etmiştir. PKK’lı Demirtaş ile ilgili çamur ve çirkin karar rezilliktir ancak Türkiye’nin haklı tezlerini, meşru iddialarını gölgelemeye yetmeyecektir.