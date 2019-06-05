Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da merhum Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulunan Bahçeli, 23 Haziran için çalışmaların sürdüğünü belirterek şöyle konuştu: Biz bu seçimlerde mitili sermiştik. Ama bazıları mitili nereye serdiğimizi bir türlü bulamıyorlar. Hâlbuki İstanbul’un her yerinde mitil var. Her ülküdaşımız orada mitili sermiş, çalışmaları sürdürüyor. O bakımdan faaliyetlerimiz yoğun geçmiştir, faydalı olmuştur. Ve Türkiye’de yeni bir hemşehri ruhu hareketiyle yeni bir birlik şuuru ve ruhu ortaya çıkmıştır. Hangi partiden olursa olsun kapılar çalınıyor, görüşler alınıyor. Ben de zaman zaman İstanbul’a gitmek suretiyle çalışmalara katkı sağlayacağım.

TADI TUZU KALMADI!

Devlet Bahçeli, YSK’nın soruşturma geçiren sandık kurulu başkanlarını tekrar İstanbul seçimlerinde görevlendirmesi kararını da değerlendirerek “Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlar olarak dikkat çekmektedir. Soruşturmaya muhatap olmuş insanların soruşturma sonucu alınmadan, bunlara bir de ‘Gelin sizlerle beraber seçim yapıyoruz’ demek... Seçim olmuş olabilir, bu insanlar hatalarından vazgeçmiş olabilir. Fakat siyaseten tartışmayı tüketmez. Şimdi yeni gündem; 19 gün bu tartışılacak. Bunun da tadı tuzu kalmıyor. Sabırlı olacağız. Kimi görevlendirirlerse görevlendirsinler esas görevli millettir” diye konuştu. Devlet Bahçeli, bir gazetecinin eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni bir parti kuracağı yönündeki iddiaları hatırlatması üzerine de “Türkiye’nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Ahmet Davutoğlu Bey ne yapacaklardır? Yüz üç tane parti var, ‘Yüz dördüncü olayım’ diyorsa yolu açık olsun” şeklinde konuştu.