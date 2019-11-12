Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türkiye ile ABD ilişkilerinin gerildiği bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ABD’ye gidecek. Erdoğan, iptalin eşiğine geldiği, daha önce “Soru işaretlerim var” dediği ABD Başkanı Trump ile görüşmesini yarın Washington’da gerçekleştirecek. Erdoğan’ın çantasında birçok kritik başlık var. Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından tarihi bir görüşme olarak nitelendirilen toplantıda Erdoğan, son günlerde terör örgüt YPG ve ABD arasındaki ilişkiden duyulan rahatsızlığı ve Türkiye’nin sınırlarında terör örgütlerine müsaade edilmeyeceğinin altını bir kere daha çizecek. Erdoğan, Trump’ın tepki çeken mektubunu kendisine iade edecek. FETÖ davaları ve örgüt elebaşı Gülen’in iadesi de toplantıda gündeme gelmesi beklenen konu başlıkları arasında bunuyor. Erdoğan, Trump’a, FETÖ elebaşı ilgili birçok dosya gönderildiği ancak ABD yargısının gereken adımı atmadığını ifade edecek. Erdoğan, YPG/PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin’in karıştığı terör eylemlerinin listesini Trump’a verecek. DEAŞ’la mücadele, sözde Ermeni soykırımı kararı, ABD’nin yaptırımları, Halk Bank davası ile F-35 ve Patriot hava savunma sistemleri de Erdoğan’ın çantasındaki konular olacak.

ABD Ticaret Odası’nın düzenleyeceği toplantıda iş adamlarına hitap edecek olan Erdoğan, Maryland’te Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.

