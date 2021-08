Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek’e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında gündeme dair soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Taliban’la temas devam ediyor mu? Bazı eleştiriler de var. ‘Temas edilmemeli, görüşülmemeli’ şeklinde. Bu konudaki değerlendirmeniz ne olur?” sorusu üzerine, herkesin eleştiri hakkının mahfuz olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

GEREKİRSE GÖRÜŞÜRÜZ

Bizim de kiminle, nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur. Büyükelçiliğimizi Kâbil Havaalanı’nın içerisindeki askerî bölüme taşıdık. Taliban’la ilk görüşme de orada gerçekleşti ve 3,5 saat sürdü. Bu görüşmeyi, büyükelçiliğimiz nezaretinde orada arkadaşlarımız sürdürdüler. Ondan sonraki süreçte de gerekirse bu tür görüşmeleri yapma fırsatımız olacak. Taliban’ın Kâbil Havalimanı’nın işletilmesi noktasında bize teklifleri var. Güvenliği diyor biz sağlayalım ama işletmeyi siz yapın. Bu konuda bile şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok. Çünkü orada her an her türlü ölüm vesaire mümkün. Buna biz bulaşırsak, biz bunu izah edemeyiz. Orada sükûnet hâkim olduğu zaman gerekli kararı veririz. Bizim şu an için Afganistan’da önceliğimiz, vatandaşlarımızın tahliyesidir. Bu sürecin yakın takipçisi konumundayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “31 Ağustos Afganistan için kritik bir tarih. 1 Eylül’den sonra Türkiye’nin oradaki tutumu nasıl olacak?” sorusu üzerine “Önce yönetimin belirgin hâle gelmesi lazım, biz o zaman kararımızı vereceğiz” değerlendirmesinde bulundu.



YALAN TERÖRÜ’

Şu anda göç baskısına en yakın ülkenin Türkiye olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

Ama Türkiye’nin içindeki bazı mahfiller var ki bunlar hep söylüyorum ya bunlar yalan terörü estiriyorlar. Nedir söyledikleri; Türkiye’de şu anda 1,5 milyon Afgan göçü söz konusu... Şu an kayıtlı kayıtsız mevcut göçmen sayısı 300 bin. Ama Bay Kemal bunu 1,5 milyon gibi açıklıyorlar. Biliyorsunuz; İran, Irak ve Suriye sınırlarının neredeyse her yerini duvarlarla örüyoruz. Artık az bir miktarda bölge kaldı. Oraları da yaptıktan sonra zaten ciddi manada sınırlarımızı korumuş olacağız.

Erdoğan “BBC, mülteciler konusunda yaptığı haberle ilgili özür diledi, muhalefetten de özür bekliyor musunuz?” sorusu üzerine, şöyle konuştu:

Siz bu muhalefetin bu tür yalanlardan sonra geri dönüş yaparak özür dilediğini duydunuz mu? Bunların karakterinde bir defa böyle bir şey yok. Bunlar sel felaketinde AFAD’ın yardım toplamasına bile karşı çıktılar. Bunlar böyle kepaze bir takım ama biz yolumuza devam ediyoruz.



“NATO İLE GÖRÜŞÜP KARAR VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, az sayıdaki teknik ekibimizin dışında Afganistan’daki tüm unsurlarımızın yurda döndüğünü söyledi. Erdoğan, Batılı ülkelerin girdikleri yerleri terör örgütlerine teslim ederek çıkmalarının ağır sonuçlar doğurduğuna dikkat çekerek, Türkiye’nin Afganistan’da 20 yıldır büyük emek harcadığını dile getirdi. Terör örgütlerinin birbiriyle çatışmasının hiçbir ülkeye kâr sağlamayacağını belirten Erdoğan, “Şu an NATO ne yapacak, o noktada görüşmelerimiz olacak. Ne gibi adımlar atacağız, onların planlamalarını yapacağız" diye konuştu.



ERDOĞAN 5 ASIRLIK CAMİYİ AÇTI

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen beş asırlık Başçarşı (Hoca Durak) Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, caminin restorasyonu dolayısıyla Türkiye’ye müteşekkir olduklarını dile getirdi.

