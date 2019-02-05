Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıda geçtiğimiz yıl 10 milyon kişinin kanserden öldüğünü hatırlatan Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü Eski Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, 2040 yılında 30 milyon kişide kanser görülebileceğinin tahmin edildiğini anlattı. 2019 yılı boyunca devam edecek projeler kapsamında Biletix olarak, kansere karşı farkındalık oluşturma ve mücadelede Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneğine destek verileceğini söyleyen Biletix Genel Müdürü Kemal Erdine “Bu konudaki ilk 4 Şubat Dünya Kanser Günü’ne özel tasarlanmış hediye paketlerini internet sitemiz üzerinden satışa sunduk” dedi.