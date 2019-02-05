Toplantıda geçtiğimiz yıl 10 milyon kişinin kanserden öldüğünü hatırlatan Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü Eski Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, 2040 yılında 30 milyon kişide kanser görülebileceğinin tahmin edildiğini anlattı. 2019 yılı boyunca devam edecek projeler kapsamında Biletix olarak, kansere karşı farkındalık oluşturma ve mücadelede Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneğine destek verileceğini söyleyen Biletix Genel Müdürü Kemal Erdine “Bu konudaki ilk 4 Şubat Dünya Kanser Günü’ne özel tasarlanmış hediye paketlerini internet sitemiz üzerinden satışa sunduk” dedi.
Acı bilanço: 10 milyon kişi
05.02.2019 - 07:21 | Son Güncelleme: 05.02.2019 - 07:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü liderliğinde, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ile Biletix iş birliğiyle kansere karşı bilinçlendirme teşhis ve tedaviye erişimin arttırılması amacıyla “Kararlıyım ve Yapacağım” kampanyası başlatıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : kanser,
602436 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/602436.aspx
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