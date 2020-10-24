Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarda görme bozukluğunun önde gelen sebebi olan miyopinin son yıllarda arttığını söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Göktuğ Demirci “2050 yılında dünyanın yüzde 52’sinin miyop ve bunların yüzde 10’unun-6,00’dan yüksek olacağı tahmin ediliyor. Çocukların zamanını iç mekânda, tablet ve cep telefonlarına bakarak geçirmesinin rolü çok önemli” dedi. Uzağı görememe durumu olan miyopinin tedavisi ile ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Demirci “Gözlük sadece daha iyi görmeyi sağlar; miyopiyi tedavi etmez. Hastalarımıza miyopiyi engellemek için bol bol dışarı çıkın, uzağa bakın tavsiyesinde bulunuyoruz'' dedi.