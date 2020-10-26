Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu düşüş, öncelikle grip sezonuna biz yazı yaşarken giren Güney Yarımküre’de başladı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre nisan ayında Avustralya’da sadece 14 grip vakası görüldü. Bu rakam, 2019’un aynı ayında 367’ydi. Şili’de de nisan ve ekim arasında sadece 12 grip vakası görüldü. Geçen yıl ise bu aylarda 7 binden fazla kişi gribe yakalanmıştı. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, grip vakalarında dünya genelinde bir önceki seneye göre yüzde 98 düşüş olduğunu bildirdi.