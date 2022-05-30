Türkiye Gazetesi

Kayseri’de yaşayan 50 yaşındaki görme engelli Yusuf Kış’ın gitmediği yer kalmadı. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında bir anda kaşınmaya başlayan adamın kaşıntıları gün geçtikçe arttı.

Kış, artan kaşıntıları dolayısıyla hastaneye başvurdu. Uyuz teşhisi konulan ama verilen ilaçlara rağmen 11 aydır kaşınması devam eden adam, günlük hayatta da zorlanmaya başladı.

HASTALIĞI İLAÇ TEDAVİSİYLE DE GEÇMEDİ

Yetkililerden kaşınmasına çare bekleyen Yusuf Kış, şunları söyledi:

“Bu kaşınma geçen Kurban Bayramı’nda bacaklarımda başladı. Sonrasında daha kötü oldum. Hastaneye gittim ve bana uyuz tanısı konuldu. İlaç tedavisi verdiler ama yine geçmedi. Daha sonra gittiğim farklı bir doktor yine uyuz tanısı koydu, ilaç verdi ama onda da sonuç alamadım.”

“GÜNLÜK HAYATIMDA ÇOK ZORLANIYORUM”

Bu sıkıntısı ilaçlara rağmen çektiğini belirten adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her tarafım kaşınıyor. Kaşınmadan duramıyorum. Gecem, gündüzüm hep birbirine karıştı. Ben tedavi olmak istiyorum. Lütfen benim sesimi duysunlar. Bu sıkıntıma bir çare arıyorum. Günlük hayatımda da çok zorlanıyorum.”

Dikkat, uyuz vakaları arttı: Gece uykularını unutturuyor Geceleri görülen kaşıntı, yara, döküntü… Uyuz bu belirtilerle kendini gösteriyor. Uyuzun günlük hayatı etkilediğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Kemal Tekeş, “Hastalık bulaştıktan sonra ortalama 10 gün ila 50 gün arasında bulgular meydana gelir. Özellikle gece ve sıcak duş ile artan kaşıntı tipiktir” şeklinde konuştu.

Pandemide uyuz arttı Son haftalarda uyuz şikâyetiyle hastaneye başvuranların sayısında artış yaşanıyor.

'Uyuz, kişiden kişiye 20 dakika üzeri sıkı temasla bulaşır' Uzm. Dr. Ufuk Güleç, “Uyuz, kişiden kişiye 20 dakika üzeri sıkı temasla bulaşır. Kullanılan çamaşır ve çarşaflar en az 60 derecede yıkanmalı, sıcak ayarda ütülenmeli. Yıkanamayacak ve en çok temas ettiğimiz TV kumandaları, tabletler, telefonlar ve eşyalar ağzı bağlı bir poşet içinde 1 haftaya yakın saklanmalı” dedi.