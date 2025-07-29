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Bu yöntem vücudu yeniliyor! Uzmanı açıkladı: Kalp hastalarına umut ışığı olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu yöntem vücudu yeniliyor! Uzmanı açıkladı: Kalp hastalarına umut ışığı olacak
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiliz Kalp Vakfı tarafından Londra’da yapılan bir çalışma, vücuda verilen elektriksel uyarının kalp ve akciğer performansını artırdığını ortaya çıkardı. 

Londra’da İngiliz Kalp Vakfı tarafından ilginç bir çalışmaya imza atıldı. Uzmanlar, beyne gönderilen elektrik dalgaları sayesinde kişilerin zindeliğinin artabileceğini öne sürüyor.

28 kişi üzerinde yapılan çalışmada, kulağa takılan bir cihazla vagus siniri uyarılarak beyne elektrik dalgaları gönderildi. Vagus siniri, beynin tabanından başlayarak boyun, göğüs ve karın bölgelerine kadar uzanan en uzun kafa siniri olup, vücudun bölgeleri arasında sinyal iletimiyle görevli olan ana sinirlerdendir. 

Bu yöntem vücudu yeniliyor! Uzmanı açıkladı: Kalp hastalarına umut ışığı olacak - 1. Resim

VAGUS SİNİRİNİ HAREKETLENDİRMEK BİRÇOK DERDE DEVA OLABİLİR

Bir hafta sonra çalışmaya katılan kişilerin oksijen alımlarında artış görülürken kan testlerinde de zararlı inflamasyon seviyelerinin daha düşük olduğu tespit edildi. Ayrıca, kişilerdeki anksiyete ve depresyon semptomlarını azalttığı tespit edilen çalışma, tam anlamıyla sağlıklı olmayan kişilerin bu cihazın yardımıyla düzenli hayat aktivitelerine dönebileceğini gösteriyor. Çalışmayı yürüten Prof. Gareth Ackland, "Vagus sinirinin aktivitesinin artması, kondisyonu artırabilir ve iltihabı azaltabilir."şeklinde konuştu. 

''BİR GÜN KALP YETMEZLİĞİNDE KULLANILABİLİR''

Baş bilim ve tıp sorumlusu Prof. Bryan Williams ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada kalp yetmezliği çeken kişilere müjdeyi şu sözlerle verdi: "Bu, bir gün kalp yetmezliği olan kişilerin refahını artırmak için kullanılabilir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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