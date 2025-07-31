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Günde ortalama 68 bin tane solunuyor! Uzmanı uyardı: Bu parçacıklar kana karışarak hastalıklara davetiye çıkarıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Günde ortalama 68 bin tane solunuyor! Uzmanı uyardı: Bu parçacıklar kana karışarak hastalıklara davetiye çıkarıyor
Mikroplastik, Çevre Kirliliği, Araştırma, Fransa, Haber
Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa'da yapılan yeni bir araştırmada, insanların günde ortalama 68 bin adet mikroplastik parçacığı soluyor olabileceği tespit edildi. Araştırmacılar solunan parçacıkların akciğerlerde toksik maddeler salarak kana karışabileceği ve birçok hastalığa yol açabileceği uyarısında bulundu.

The Hill'in haberine göre, Fransa'daki Toulouse Üniversitesi ile Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) araştırmacıları tarafından yapılan ve "PLOS One" dergisinde yayımlanan çalışmada, insanların günlük yaşamlarında düşündüklerinden çok daha fazla mikroplastik parçacığını soluduklarına işaret edildi.

Bilim insanları, bu kapsamda, çok sayıda ev ve otomobillerdeki çeşitli hava örnekleri toplayarak mikroplastik yoğunluğunu ölçtü.

Raman spektroskopisi adlı yöntemle yapılan ölçümlerde, ev içi hava örneklerinde ortalama metreküpte 528 parçacık, araç içi örneklerde ise 2 bin 238 parçacık mikroplastik bulundu.

İNSANLAR GÜNDE ORTALAMA 68 BİN TANE SOLUYOR OLABİLİR

Araştırmada, insanların günde ortalama 68 bin adet 1 ila 10 mikrometre büyüklüğünde mikroplastik parçacığı soluma ihtimalinin olabileceği, bunun ise önceki araştırmalarda solunduğu tespit edilen miktardan 100 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Bilim insanları, solunan parçacıkların büyük bölümünün gözle görülemeyecek kadar küçük olduğuna ve bu nedenle fark edilmeden akciğerlere kadar ulaşabildiğine dikkati çekti.

KANA KARIŞARAK BİRÇOK HASTALIĞA YOL AÇABİLİR

Araştırmacılar, her gün solunanbinlerce mikroplastik parçacığın akciğerlerde toksik maddeler salarak kana karışabileceği ve birçok hastalığa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Araçların sınırlı havalandırmaları nedeniyle daha fazla mikroplastik birikmesine müsait olduğuna işaret eden araştırmacılar, uzun yolculuklarda maruz kalınan mikroplastik miktarının ise artabileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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