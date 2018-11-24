Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Birçok eksiğine rağmen Kayseri deplasmanında 3 gollü galibiyete uzanan Galatasaray, millî aranın ardından evinde Atiker Konyaspor’u ağırladı. Kritik bir sürece giren sarı-kırmızılılar yine birçok oyuncusundan mahrum olarak sahaya çıkarken, teknik heyet Kayseri’deki gibi üçlü savunma sistemini tercih etti. Galatasaray maça etkili başladı ve kısa sürede oyunu rakip sahaya yıkmayı başardı. Konyaspor ise kontrataklarla sonuca gitmeye çalıştı. 3’te Fernando orta alanda kurtardığı topla ilerleyip kaleyi gördü kaleci güçlükle çıkardı. 18’de sol çaprazda Ömer Ali’nin şutu az farkla auta gitti. 20’de Fernando merkezden oyunu sağa çevirdi. Mariano, ön tarafa oynadı, Feghouli’nin güzel ortasında Eren kötü vurdu. 28’de Fernando rakip ceza sahasının önünde topu kapıp sağdan sert bir orta yaptı, gelişine vuruş yapan Eren şutu farkla dışarı çıktı. Galatasaray ilk yarının son bölümünde de gol arasa da 45 dakika sonunda devreye 0-0’lık sonuçla girildi.



Heyecan fırtınası

Galatasaray ikinci yarıya da baskılı başladı ama rakip savunmayı açmakta çok zorlandı ve arka tarafta Konyaspor’a boş alanlar bıraktı. 51’de hızlı gelişen Konyaspor atağında araya atılan topta Jahovic kaleciyle karşı karşıya kaldı. Golcü oyuncunun şutu üstten auta gitti. 60’ta konuk ekip yine G.Saray savunmasını hazırlıksız yakaladı. Ömer Ali’nin, ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı vuruş direkten döndü. Sarı-kırmızılılar Muğdat’ın oyuna girmesiyle hareketlenirken, 69’da Mariano’nun sağdan yaptığı ortayı Diagne uzaklaştırmaya çalıştı, Uğur’a çarpan top filelerle buluştu ve G.Saray aradığı golü buldu: 1-0. Son 20 dakika heyecan fırtınasına sahne olurken, 86’da Serdar’ın, Skubic ile girdiği pozisyonu hakem penaltı olarak değerlendirdi. Skubic penaltıyı gole çevirdi: 1-1. Hakemin VAR’a gitmemesi büyük tepki alırken maç beraberlikle sonuçlandı.

Penaltı yok

Hüseyin Göçek’in verdiği penaltı kararı futbol kamupyunda büyük tepki topladı. İşte yorumcuların sözleri: “Deniz Çoban: Pozisyonun devam etmesi gerekirdi. Rıdvan Dilmen: Ben olsam VAR’a giderdim, iptal ederdim. Pozisyonun penaltıyla falan alakası yok. Önder Özen: Serdar Aziz’in müdahelesi rakipten önde. Hakem neden VAR’a gitmedi anlamadım. Ali Ece: Senin gözlerinin, beyninin yetmediği yere VAR’ı getirdiler. Neden kulaklıktan dinliyorsun? Erman Toroğlu: Penaltıyla alakası bile yok pozisyonun. Üstüne VAR’a bile bakılmadı. Bünyamin Gezer: Serdar önce topa müdahale ediyor, rakibine temas sağlamıyor. Çok kritik ve hatalı bir karar. Oğuz Çetin: Serdar öyle bir zamanlamayla giriyor ki pozisyona; önce topa müdahale ediyor, ardından rakip onun ayağına basıyor. Mehmet Demirkol: Kırmızı gösterdiği ve protokol gereği iptal edemeyeceği için VAR’a gitmedi. Başka açıklaması yok. En iyi sistem bile kötü ellerde yok hükmünde.

Serdar Aziz de yandı!

Olaylı Fenerbahçe derbisinin yaralarını sarmaya çalışan Galatasaray, Konya karşısında yeni yaralar aldı. Hem de önemli bir yara. Kulübede neredeyse A Takım düzeyinde hamle yapacak oyuncusu kalmayan sarı-kırmızılılarda Serdar Aziz, Hüseyin Göçek’in tartışmalı penaltı kararına kızıp topu üzerine attı. Direkt kırmızı kart gören Serdar, Beşiktaş derbisinde kesin yok. VAR’ın da penaltıyı onaylaması Serdar Aziz’in cezasını etkileyecek. Öte yandan Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’da teknik sorumlu Levent Şahin basın toplantısına katılmadı. Futbolcular da maç sonu röportajlarına çıkmama kararı aldı. Öte yandan cezaları sebebiyle nedeniyle mücadeleyi tribünden takip eden Fatih Terim ve yardımcısı Hasan Şaş takımla birlikte stattan ayrıldı.

Kaptan fizikten kaldı

Sarı-kırmızılılarda sakat ve cezalılar sebebiyle Selçuk İnan ilk 11’de maça başladı. Eski dönemlerini mumla aratan tecrübeli oyuncu dün de Konya karşısında fizik olarak yetersiz bir görüntü sergiledi. 67’de yerini Muğdat’a bıraktı.



Cimbom seriyi bozmadı

Süper Lig’de evinde oynadığı son 25 maçta da (22 galibiyet ve 3 beraberlik) yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bunu 1 maç daha geliştirdi. Sarı-kırmızılılar iç sahadaki son 2 maçını beraberlikle tamamlamıştı. Beraberlik serisi 3’e çıktı.



45’lik Aslan’ı gören yok!

Yaralı Galatasaray, iç sahada olmasına ve taraftar desteğini arkasına almasına rağmen ilk devre tanınmaz hâldeydi. 45 dakikada 7 şut atan Cimbom tek isabet sağladı ve hiç korner kullanamadı. 12 ortada ise 4 isabet vardı.



Lokomotiv mağlup

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba günü Galatasaray’ı ağırlayacak olan L. Moskova ligde Ural’a 2-1 mağlup oldu. Ural’a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Denis Kulakov ve 51. dakikada Othman El Kabir atarken, ev sahibinin tek golünü 26. dakikada Fyodor Smolov kaydetti.