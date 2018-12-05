Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Trabzonspor mağlubiyeti ve Kasımpaşa beraberliğinin ardından Erwin Koeman ile yola devam edilip edilmeyeceği meraka ediliyordu. Bu konuda cevabı Damien Comolli verdi.

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında "Erwin Koeman ve teknik ekiple yola devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Comolli ayrıca kadro dışı olan Aatıf, Ozan Tufan, Nabil Dirar ve Volkan Demirel ile ilgili Ocak ayı için ya da affedilmeleri için bir karar almadıklarını, oyunculardan da bir talep gelmediğini söyledi.

Transfer çalışmalarıyla da ilgili konuşan Comolli "Fenerbahçe'de bazı eksik bölgeler olduğunu düşünüp çalışma yaptık. Taraftarlar meraklanmasın. Transfer yapacağız." ifadelerini kullandı.